Radfeld – Die benötigte Fläche für den 250 Mio. Euro teuren Inn-Hochwasserschutz im Unteren Unterinntal ist wieder um ein Stück kleiner geworden. Dabei geht es in erster Linie um jene Grundstücke, die für das gezielte Überschwemmen im Hochwasserfall (Retentionsflächen) benötigt werden. Wie das Land Tirol in einer Presseaussendung mitteilt, wird die Asfinag Grundflächen zur Verfügung stellen. „Wir rücken mit dem Damm um vier bis sechs Meter näher zur Autobahn. Dadurch reduzieren wir den landwirtschaftlichen Grundverbrauch um zwei Hektar“, erklärt LHStv. Josef Geisler.

Zu Beginn der Planungen wollte man einen einzigen optimierten Retentionsraum in Radfeld und Kundl mit einer Fläche von 427 Hektar und einem Volumen von 7,8 Millionen Kubikmetern errichten. Der Proteststurm dagegen aus den betroffenen Gemeinden war auch in Innsbruck nicht zu überhören. Mittlerweile sind in der Region drei optimierte Retentionsräume geplant. Damit, so das Land Tirol, rücke man der Umsetzung der Retentionsräume in Radfeld und Kundl näher.

Ob sich die Landwirte damit zufriedengeben, wird sich zeigen. Wie bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Radfeld bekannt wurde, dürfen die Landwirte angeblich keine Sonderkulturen wie Mais mehr auf diesen Retentionsflächen anbauen.

Radfelds Bürgermeister Josef Auer bleibt angesichts der Flächenreduktion gelassen: „Das haben wir dem Land ja auch empfohlen. Ich gehe davon aus, dass die zwei Hektar in Radfeld eingespart werden. Kundl hat ja schon so wenig Retentionsflächen, dass weniger gar nicht geht“, kann er sich einen Seitenhieb nicht verkneifen. Radfeld müsse jetzt schon sechsmal mehr Flächen als Kundl zur Verfügung stellen.

