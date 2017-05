Oberperfuss – Wie kann und soll es am Rangger Köpfl weitergehen, nachdem sich die drei größten Umlandgemeinden (Völs, Zirl, Inzing) nicht an der geplanten Erneuerung der mittleren Liftsektion beteiligen? Dieser brisanten Frage widmet sich am heutigen Donnerstagabend ein Sondergemeinderat in Oberperfuss. „Wir werden die Fakten auf den Tisch legen und schauen, wie der Gemeinderat die Zukunft sieht“, meint BM Johanna Obojes-Rubatscher. Dabei sei „alles möglich“. Die Sitzung wird eigens vom Gemeinderatssitzungssaal ins geräumigere Peter-Anich-Haus verlegt. Denn die Gemeindeführung erwartet auch viele lokale Touristiker als Zuhörer.

Die Optionen seien klar, meint die Bürgermeisterin: Entweder man baue – wozu es ein alternatives Finanzierungsmodell bräuchte –, man sperre zu oder man versuche, den bisherigen Betrieb weiter aufrechtzuerhalten, „was aus meiner Sicht aber wirklich ein Sterben auf Raten wäre“. Der Versuch, weitere private Investoren zu gewinnen, sei „sicher ein Thema“, so Obojes-Rubatscher. Ein Angebot an die Touristiker, sich ab einer gewissen Summe als stille Teilhaber bei der Lifterneuerung einzubringen, sei bereits ergangen. (md)