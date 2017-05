Innsbruck – Die Volkspartei schonen („LH Günther Platter hat extreme grüne Bremsklötze“) und die Grünen hauen: Die Freiheitlichen drängen auf eine politische Wende hin zu „einer fundierten bürgerlichen Politik im Land“, wie es Parteichef LA Markus Abwerzger gestern bei der Präsentation seiner runderneuerten Landesliste ausdrückte. Als zweitstärkste Partei wollen die Freiheitlichen bei der Landtagswahl 2018 durchs Ziel gehen, Schwarz-Grün beenden und die Ökopartei als Koalitionspartner der ÖVP ablösen. „Wir forcieren aber nicht um jeden Preis eine Regierungsbeteiligung. In der Asyl- und Sicherheitspolitik sowie in der Frage der Mindestsicherung benötigt es einen Schwenk der ÖVP um 180 Grad“, beeilt sich Abwerzger hinzuzufügen. Jedenfalls stehe eine Richtungswahl bevor. Erst für 2023 sieht der FPÖ-Chef dann realistische Chancen für eine Koalition gegen die ÖVP.

Die Landesliste hat Ab­werzger umgekrempelt, es dominieren die Jungen. Sie wurden wieder salonfähig wie der einst ausgeschlossene Patrick Haslwanter (Innsbruck-Land). Mit Christofer Ranzmaier soll auch ein Parteiangestellter in den Landtag einziehen. Dafür sind der Arbeitnehmer- und der blaue Wirtschaftschef LA Heribert Mariacher bzw. Winfried Vescoli nicht mit dabei. Abwerzger: „Im Gegensatz zur ÖVP sind wir nicht an unsere Vorfeldorganisationen gebunden.“ Hinter dem Parteichef als Spitzenkandidat kandieren Evelyn Achhorner (Innsbruck), Alexander Gamper (Kitzbühel), Haslwanter (Innsbruck-Land), Ranzmaier (Kufstein), Christoph Steiner (Schwaz), Mathias Venier (Landeck) und auf Platz zehn Rudi Federspiel. Der aktuelle Klubchef ist auch Bürgermeisterkandidat in Innsbruck. Verträgt sich das? Agiert Federspiel mit einem doppelten Netz? Schließlich wird er bei einer blauen Regierungsbeteiligung als Klubobmann bzw. zweiter Landtagspräsident gehandelt, Abwerzger und NR Gerald Hauser als Landesräte. Der Parteichef sieht kein Problem in Federspiels Doppelkandidatur, „aber er wird danach entweder eine Funktion im Landtag oder im Gemeinderat haben. Aber nicht mehr zwei Mandate“.

Auf die Frage, ob sich die ÖVP überhaupt eine Koalition mit der FPÖ antun wolle, wenn die FPÖ im Monatstakt Funktionäre wegen rechter Ideologien ausschließen bzw. sich dafür rechtfertigen müsse, meinte Abwerzger: „Wir haben eine klare Linie, manches wird aber bewusst skandalisiert, wo nichts dahintersteckt.“ Aufhorchen lässt er damit, dass er auch kein Problem mit dem seinerzeit aus der Partei ausgeschlossenen Werner Königshofer habe. „Ich kann mir sogar vorstellen, mit ihm wieder auf einen Kaffee zu gehen.“

Der Innsbrucker Politologe Ferdinand Karlhofer hält nach der schwarz-grünen Koalition Schwarz-Blau nach der Wahl im Frühjahr für durchaus möglich. „Die ÖVP wird sich deshalb hüten, die FPÖ als Partner auszuschließen, gleichzeitig werden sich die Freiheitlichen als koalitionsfähig präsentieren.“ Das würde ihre Chancen erhöhen. Die Tiroler FPÖ sei allerdings vom Bundestrend abhängig, betont Karlhofer. (pn)