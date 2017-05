Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Vier Wochen lang hatten die Innsbrucker Zeit, die Forderung der Bürgerinitiative zur Verlegung der neuen Patscherkofelbahn-Bergstation mittels Unterschrift zu unterstützen. Grund hierfür ist die Angst vor der Zukunft des Schutzhauses der Alpenvereinssektion Touristenklub Innsbruck. Am Donnerstag war Schluss. Mit 2309 Stimmen hat die vom Alpenverein und der Interessengemeinschaft Bürgerinitiativen Innsbruck unterstützte Aktion die nötige Hürde zur Einleitung einer stadtweiten Befragung klar überwunden. Die Volksbefragung soll am 11. oder 18. Juni stattfinden — der Innsbrucker Gemeinderat muss den Termin am 3. Mai in einer Sondersitzung festlegen.

„Durchaus zufrieden", so kommentiert Sektionsanwalt und AV-Präsident Andreas Ermacora das Unterschriftenergebnis. Die Frage nach einem Ziel für die Befragung bleibt unbeantwortet. Ermacora ist aber davon überzeugt, dass „die Bevölkerung informiert ist und von ihrem Recht Gebrauch machen wird". Dass einige der Unterstützer wohl eher aus purem Protest gegen das 58-Millionen-Euro-Projekt unterschrieben haben, räumt Ermacora wohl ein, hält aber dagegen: „Wir haben uns klar deklariert, dass wir uns nur auf die Verlegung der Bergstation bezogen haben."

Derzeit verhandeln AV und Stadt wieder. Nicht über Geld, wie Ermacora nicht müde wird zu betonen. Man wolle die Verlegung, allenfalls eine Tieferlegung bzw. eine Redimensionierung und einen Verzicht auf die geplante Gastronomie. Alles im Sinne der Zukunft des Schutzhauses.

Ebenso weist Ermacora eine mögliche Verquickung des Stationsproblems mit dem offenem Schicksal des Alpenvereinsmuseums zurück. Zuletzt wurde kolportiert, die Stadt könnte dem AV im Gegenzug bei der Standortsuche behilflich sein. Derzeit lagert das Museum in den Untergeschoßen der AV-Zentrale in der Innsbrucker Olympiastraße. Dass der AV für das Museum einen „Top-Standort" suche, sei Tatsache, sagt Ermacora: „Ein Junktimieren zwischen Bergstation, Schutzhaus und Museum ist von uns aber nicht vorgesehen."

Die Stadt wüsste schon, was mit dem Museum für ein Mehrwert geschaffen werden könnte — ob am Berg oder in der Stadt. In Frage kommende Standorte habe man dem Alpenverein bekannt gegeben, sagt BM Christine Oppitz-Plörer. Was die Station selbst betrifft, würde auch „eine Tieferlegung das Problem der Schutzhaus-Aussicht nicht lösen", sagt sie. Ebenso wenig eine Redimensionierung. Das, was dem AV hier vorschwebe, sei lediglich ein Katalogfoto des Seilbahnherstellers. So würde eine Station „aber in Wirklichkeit nie ausschauen".