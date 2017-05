Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Am Mittwochabend liefen bei den Innsbrucker Grünen die Telefone heiß. Und im Führungsteam herrschte mitunter nur noch Kopfschütteln und Unverständnis. Denn so recht glauben konnte keiner, was er da zu hören bekam.

Und doch blieb dann gestern keine andere Lösung mehr übrig, als die für heute Abend angesetzte Bezirksversammlung kurzfristig abzusagen. Bei dieser wäre heute mit der Kür des Bürgermeisterkandidaten für die Gemeinderatswahl 2018 nichts Geringeres als die zentralste personelle Weichenstellung für die Gemeinderatswahl 2018 auf der Waagschale gelegen. In einer Kampfabstimmung wären sich Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider und Nationalrat Georg Willi gegenübergestanden. Ein Duell, das nicht nur eingefleischte Grün-Wähler beschäftigt, sondern aufgrund seiner Brisanz bis in die Landespolitik ausstrahlt. Doch daraus wird vorerst nichts. In einer knappen Presseaussendung wurde die neue Versammlung für den 29. Mai angekündigt.

Der Grund für den Schlamassel klingt banal: ein simpler Datenbankfehler. Dieser sei aber daran schuld, dass immerhin 50 von 400 stimmberechtigten Mitgliedern in den vergangenen Tagen keine fristgerechte Einladung bekommen haben. Dieser Fehler blieb lange unentdeckt, die Folgen wären heute aber augenscheinlich geworden. Denn auf den bei der Versammlung aufzulegenden Listen wären diese Mitglieder nicht vermerkt gewesen. Ein Formalfehler, der aber unter Umständen einer möglichen Wahlanfechtung Tür und Tor hätte öffnen können.

Der grüne Bezirksausschuss hat sich deshalb für die Absage und Verschiebung entschieden, sagte gestern Bezirkssprecherin Andrea Umhauer: „Das Wahlrecht ist das höchste Gut, da gibt es keine Kompromisse.“

Sowohl Pitscheider als auch Willi haben dieser Entscheidung zugestimmt. „Mit einem milden Lächeln“, wie Pitscheider sagt. Willi erinnert an die jüngsten Wahlpannen auf Bundesebene. Und diese wollen die Stadt-Grünen nicht fortsetzen: „Die Wahl muss zu 100 Prozent den Statuten entsprechen.“