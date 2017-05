Von Michael Mader

Radfeld – 2200 Gebäude und rund 160 Hektar Bauland liegen im Unteren Unterinntal in der roten oder gelben Zone. Die dafür notwendigen Hochwasserschutzmaßnahmen – 18 Kilometer Dämme und Mauern zwischen Brixlegg und Angath – kosten rund 250 Millionen Euro. Die benötigten Retentionsflächen sollen im Falle eines 100-jährlichen Hochwassers 8,5 Millionen Kubikmeter Wasser fassen können. So weit zu den Fakten.

Beim TT-Forum in der Volksschule Radfeld ging es darum, ob die Landwirte beim Hochwasserschutz die Zeche für die Versäumnisse anderer zahlen müssen. Sie sollen nämlich den weitaus größten Flächenanteil aller Gemeinden für Retentionsräume zur Verfügung stellen. Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler, der sich zusammen mit Radfelds Bürgermeister Josef Auer und Ortsbauernobmann Anton Wiener den Fragen von TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern und dem Publikum stellte, versuchte zu relativieren: „Man kann es als Versäumnis darstellen – oder als wirtschaftliche Entwicklung einer Region.“ Gleichzeitig forderte er die Gemeinden zur Zusammenarbeit im Wasserverband auf. Das Land trete zwar in Vorlage, aber nur der Wasserverband könne quasi als Bauherr für den geplanten Dammbau eintreten.

Für den Radfelder Bürgermeister Josef Auer gibt es aber noch zu viele offene Fragen, bevor man einem Wasserverband zustimmen könne. Weder er noch Teile des Publikums konnten glauben, dass es für Radfeld so gut wie nichts bringe, wenn oberhalb vom unteren Unterinntal mehr Retentionsräume geschaffen würden. Markus Federspiel von der Abteilung Wasserwirtschaft beim Amt der Tiroler Landesregierung, Martin Rottler vom Baubezirksamt Kufstein und auch LHStv. Geisler versuchten, das an diesem Abend zu entkräften.

Aber auch der enorme Grundverbrauch durch die geplanten Retentionsflächen in Radfeld trieb so manche Landwirte, die sich im wahrsten Sinne des Wortes als Bauernopfer fühlten, auf die Barrikaden. „Der Flächenbedarf für die Dämme macht 30 Hektar aus, die wir nie wieder zurückbekommen. Wir brauchen Flächen außerhalb des Dorfes, damit sich die Bauern auch in Zukunft entwickeln können“, sagte Ortsbauernobmann Anton Wiener, der gleichzeitig fordert, dass das Retentionsgebiet erst ab dem Maukenbach in Richtung Osten beginnt. Wiener: „Wenn das so bleibt, wie es ist, werden viele Grundbesitzer keine Flächen hergeben.“ „Da müsst ihr mich schon enteignen“, tönte es aus dem Publikum.

Gebhard Feichtner ist der mit Abstand am meisten Betroffene im ganzen Gebiet: „Ich bewirtschafte 13 Hektar, meine Hofstelle ist mittendrinnen.“ Früher sei die Überflutungshöhe zwei bis drei Meter gewesen, jetzt seien schon sechs Meter. Außerdem bemängelte er, dass Gemeinden wie Hall, Wattens und Schwaz ihre Oberflächenwässer in den Inn einleiten würden, sich aber nicht an den Kosten für den Hochwasserschutz beteiligen müssten. „Das Berechnungsmodell verstehe ich auch nicht. Auf der einen Seite werden Modelle aufgestellt, wie man den Bauern am billigsten abfertigen kann, auf der anderen Seite hat die Stadt Wörgl hinten und vorne kein Geld, aber Forderungen, dass andere absaufen könnten.“

Das Thema Geld beschäftigt auch Bürgermeister Auer: Derzeit sieht der Verteilungsschlüssel vor, dass der Bund 200 Mio. Euro zahlt, Asfinag, Tiwag, ÖBB usw. 10 Mio. Euro, das Land 20 Mio. Euro und die restlichen 20 Mio. Euro auf die Gemeinden aufgeteilt werden. „Meine Forderung bzw. Wunsch wäre, dass der Bund 85 Prozent zahlt.“

Landeshauptmann-Stv. Geisler meinte, dass die Summe für die Gemeinden schon schaffbar sein müsse – und erinnerte an das mögliche Schadensausmaß bei einem 100-jährlichen Hochwasser, das 360 Millionen Euro ausmachen würde. „Jedenfalls sind wir dabei, für betroffene Landwirte Ersatzgründe anzukaufen“, schloss Geisler.