Von Matthias Reichle

Landeck – Der Landecker Gemeinderat geht bei der Verleihung des Ehrenzeichens an Alain de Krassny nicht den direkten Weg. Nachdem der Stadtrat bereits einen Beschluss gefasst hatte, sollte das Gremium in der Sitzung Donnerstagabend über eine Würdigung des Eigentümers der Donau Chemie befinden – es war der Punkt 3.1 der Tagesordnung. Zunächst wurde dieser auf Antrag von Bürgermeister Wolfgang Jörg in den nicht öffentlichen Teil verlegt. Eine Entscheidung fiel aber auch dort nicht – vielmehr will man nun generell nachdenken, welche Personen des wirtschaftlichen Lebens außerdem noch geehrt werden könnten. „Die Beratung war sehr konstruktiv“, betont Bürgermeister Jörg, der auf die Vertraulichkeit der Sitzung verwies. Es gebe mehrere Unternehmerpersönlichkeiten, die viel für die Stadt und die Menschen geleistet hätten. Man wolle die Ehrungen dann in „einem Aufwasch“ beschließen. Er könne sich auch regelmäßige Verleihungsrunden vorstellen.

In Landeck wird die Ehrung von de Krassny kontroversiell diskutiert. Es regten sich in der vergangenen Wochen durchaus auch kritische Stimmen, die sich deutlich dagegen aussprachen – und dies dem Bürgermeister auch mitgeteilt hatten. Vor allem verwies man dabei auf Gemeindebürger, die eine Ehrung eher verdienen würden. Es werde immer Leute geben, denen eine solche Würdigung nicht passt, sagte Jörg dazu.

Für Kopfschütteln sorgte bei manchem der Vorstoß von VP-Vizebürgermeister Thomas Hittler in der Februar-Sitzung. Er hatte de Krassny für die Ehrung vorgeschlagen – ohne vorherige interne Diskussion. „Eher peinlich“, findet SP-Gemeinderat Manfred Jenewein das Vorgehen. So etwas gehöre nicht in der öffentlichen Sitzung diskutiert. De Krassny werde sich wundern, dass man keinen Beschluss gefasst hat, er habe ja sicher bereits vom Plan, ihn zu ehren, gehört.

Bürgermeister Jörg verstand Hittlers Vorstoß als „Anstoß“. „Man ist draufgekommen, dass es auch andere Namen gibt. Das alles hat einen Prozess gestartet.“ „Ich gehe davon aus, dass de Krassny das Ehrenzeichen erhält“, so Hittler. Er stehe dazu, dass er den Antrag gestellt hat. „Dass das polarisiert, ist klar.“ Hittler erinnert aber auch daran, dass die SPÖ der Donau Chemie 2002 ein Sozialgütesiegel verliehen habe.