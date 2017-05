Innsbruck – Da blieb den Freiheitlichen in der vergangenen Sitzung des Innsbrucker Gemeinderats regelrecht der Mund offen stehen, als ein Antrag der Sozialdemokraten für eine Standortsuche zur Errichtung eines zweiten Recyclinghofes im Westen der Stadt vom Gemeinderat mehrheitlich dem Stadtsenat zur Erledigung zugewiesen wurde.

Denn es ist noch gar nicht so lange her, da hätten auch die Freiheitlichen Ähnliches im Sinn gehabt. Ihr Antrag wurde aber in der Jännersitzung des Gemeinderates von BM Christine Oppitz-Plörer (FI) zurückgewiesen. Und zwar mit der Begründung, dass Oppitz-Plörer im Rahmen ihrer Stellung in der Hauptversammlung der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG keinen Einfluss darauf nehmen könne – nachzulesen im Gemeinderatsprotokoll. Den bereits bestehenden Recyclinghof im Rossauer Gewerbegebiet betreiben die IKB.

Die FPÖ fühlt sich jetzt ungleich behandelt, wie Gemeinderätin Andrea Dengg sagt: „Mich verwundert das nicht mehr – die Vorsitzführung ist skandalös.“ Entweder Oppitz-Plörer sei zuständig oder nicht. Es könne aber nicht angehen, dass ein Antrag der Opposition zurückgewiesen und ein ähnlich lautender einer Regierungspartei zugelassen werde. Unabhängig davon sei aber offenkundig, dass es in der Stadt dringend eine zweite Entsorgungsstelle für die Bürger benötige, stellt Dengg klar.

Auf Anfrage sagte Bürgermeisterin Oppitz-Plörer, dass sie die Sachlage „prüfen werde“. Dem Vernehmen nach soll in der morgigen Sitzung des Stadtsenates der SPÖ-Antrag behandelt werden. Spätestens dann sollte also Klarheit herrschen. (mami)