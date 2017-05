Innsbruck – Der politische Gegner wurde verschont, Einigkeit demonstriert. Sowohl die ÖVP im Volkskunstmuseum als auch die (Innsbrucker) SPÖ im nahen Treibhaus rückten am Tag der Arbeit ihre Funktionäre in den Mittelpunkt. Selbst die FPÖ verzichtete auf die blauen Giftpfeile in Richtung schwarz-grüner Landesregierung. Aber die wurden in der Vorwoche ohnehin zur Genüge abgefeuert. Und dennoch gab es viele (versteckte) Botschaften bei den Maikundgebungen.

Volkspartei: Dass AK-Präsident Erwin Zangerl und Wirtschaftskammerboss Jürgen Bodenseer bereits im Vorfeld sozialpartnerschaftliche Harmonie bekundet hatten, nahm den üblichen Angriffen auf die Wirtschaft – für die vor allem Zangerl bekannt ist – diesmal den Wind aus den Segeln. Als ob Kreide verteilt wurde: „Wir stehen hier geschlossen“ (Innsbrucks VP-Chef Franz Gruber). „Ich freue mich, wenn die Sozialpartnerschaft zusammenarbeitet“ (LH Günther Platter). „Hier sind Leute mit den vier Hs – Herz, Hand, Hirn und Heimat“ (Erwin Zangerl). „Der 1. Mai ist noch zeitgemäß“ (VP-Arbeitnehmerchefin LR Beate Palfrader). „Ein genereller 12-Stunden-Arbeitstag ist für die Wirtschaft kein Thema“ (Wirtschaftskammervizepräsidentin Martha Schultz).

Und der AAB-Landesrat für Arbeit, Wohnen, Gemeinden und Raumordnung? Hannes Tratter saß hingegen abseits und hätte ihn nicht VP-Chef Günther Platter für seine Arbeit gelobt, Tratter wäre gänzlich im Abseits gestanden. Und bei der selbst als „Fest der Arbeit“ bezeichneten AAB-Veranstaltung ist er auch auf keinem offiziellen Foto zu sehen. Eine klare Botschaft. Der Riss im AAB ist nicht mehr zu kitten, doch Tratter gibt sich selbstbewusst. „Als Bezirksparteiobmann von Innsbruck-Land werde ich mich selbstverständlich als Bezirksspitzenkandidat für die Landtagswahl bewerben.“

Am Rande ging es dann um den Zustand der Bundesregierung, „die endlich Ergebnisse liefern muss, ansonsten ist das Vertrauen nicht mehr da“, wie Platter betont. Bei der Landeshauptleutekonferenz am Sonntag und Montag in Alp- bach mit Kanzler Christian Kern (SP) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (VP) hofft Platter auf die von ihm geforderten Ergebnisse.

SPÖ: Die Sozialdemokraten übersiedelten heuer vom Rapoldipark in das Kulturzentrum Treibhaus. Erstmals mit dabei die in der Vorwoche designierte Bürgermeisterkandidatin Irene Heisz. Ihr Appell war eindeutig: Die SPÖ muss geschlossen auftreten, sie will Seite an Seite mit Stadtparteichef Helmut Buchacher bei der Wahl kämpfen und bereits für die übernächsten Stadtwahlen 2024 benötigt es eine Strategie. Heisz will die Basis stärker einbinden, „unter dem Motto ,Innsbruck 2024‘ wollen wir mit eurer Hilfe Pläne und Strategien entwickeln, damit unsere Stadt noch lebens- und liebenswerter wird“. Nach den turbulenten Monaten wollten die Innsbrucker Genossen Einvernehmen vermitteln und Irene Heisz positionieren. Viele Genossen kennen die Ex-Journalistin noch gar nicht.

FPÖ: Das Generationenfest im Innsbrucker O-Dorf ist Geschichte. FPÖ-Chef Markus Abwerzger meinte in einer Aussendung, man habe nur bedingt zu feiern. Trotz des aktuellen Rückgangs der Arbeitslosigkeit sei diese seit 50 Jahren stetig angestiegen. Den großen Botschaften wollte der Montag nicht vorgreifen, kommt doch Mittwoch und Donnerstag FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache nach Tirol. (pn)