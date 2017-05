Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Tiroler Wirtschaftskammer, der Buchmacherverband und Admiral Sportwetten, der mit rund 250 Filialen größte Filialwettanbieter Österreichs, der auch sechs Wettshops in Tirol betreibt, üben scharfe Kritik an der strengeren Überwachung der Spieler. Im Vorjahr wurden bereits Live-Wetten in Tirol verboten. Der vorliegende Entwurf für das Buchmacher- und Totalisateurgesetz bietet jetzt auch Möglichkeiten, gegen Spieler vorzugehen, die sich wegen Gewinnen und Geldeinsätzen verdächtig machen. Im Mittelpunkt steht dabei die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Schon derzeit muss bei Wetteinsätzen, die pro Wettabschluss einen Betrag von 500 Euro übersteigen, die Identität des Wettkunden und die dafür vorgelegten amtlichen Dokumente unter Angabe der Höhe des Wetteinsatzes festgehalten werden. Ab 2000 Euro gelten künftig jedoch noch strengere Regeln: Macht nämlich die Summe mehrerer Einsätze oder der Gewinn aus verschiedenen Wetten, zwischen denen jeweils eine Verbindung zu bestehen scheint, mehr als 2000 Euro aus, so hat der Betreiber des Wettbüros schon davor die Identität seines Kunden festzustellen.

Damit nimmt das Land die Wettbüros massiv in die Pflicht. „Die Bewilligungsinhaber haben Vorgängen, die einen Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besonders nahelegen, insbesondere solchen mit Personen aus oder in Staaten, in denen ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung anzunehmen ist (...) besondere Aufmerksamkeit zu widmen“, heißt es in der Regierungsvorlage, die im Mai-Landtag beschlossen wird. Vor allem auf komplexe oder unüblich große Transaktionen sei zu achten.

Besteht außerdem der Verdacht, dass sich ein Spieler nur als Mittelsmann betätigt, muss er auch die Identität seines Auftraggebers nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz nachweisen. Sollte sich die Annahme auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung erhärten, hat das Wettbüro unverzüglich die Geldwäschemeldestelle zu informieren. Zwischenzeitlich darf die Wette nicht angenommen bzw. ein eventueller Gewinn nicht ausgezahlt werden. Damit Verdächtige tatsächlich „gesperrt“ werden, braucht es entsprechend geschultes Personal. Deshalb werden die Voraussetzungen zur fachlichen Befähigung und zuverlässigen Führung eines Wettbüros deutlich angehoben und die Strafen auf bis zu 25.000 Euro empfindlich erhöht.

Nicht nur deshalb wird aus der Sicht von Admiral Sportwetten übers Ziel hinausgeschossen. Dass damit das illegale Glücksspiel zurückgedrängt wird, bezweifelt der Wettanbieter ebenfalls. „Im ordnungspolitisch sensiblen Bereich des Wettwesens führen solche überbordenden Regulierungen überdies dazu, dass es nicht gelingt, die Wettkunden dazu zu bewegen, von illegalen Anbietern zu legalen Buchmachern und Totalisateuren zu wechseln.“ Dies konterkariere die politischen Zielsetzungen des Landtags.