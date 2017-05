Von Peter Nindler

Innsbruck – Jede vierte der 279 Tiroler Gemeinden ist stark bzw. voll verschuldet. 2015 waren es 73. Einige der voll verschuldeten Gemeinden haben eine sehr geringe Einwohnerzahl, kaum Wirtschaftsbetriebe im Dorf und erzielen deshalb nur wenig Einnahmen aus den Abgabenertragsanteilen bzw. den Gemeindesteuern. Betroffen davon sind vor allem die Bezirke Lienz und Reutte. Insgesamt haben 99 Kommunen weniger als 1000 Einwohner, das Gros zählt 1001 bis 5000 Gemeindebürger.

In den peripheren Regionen tun sich die Kommunen immer schwerer, die notwendige Infrastruktur zu finanzieren, das Land greift den finanzschwachen Gemeinden deshalb jährlich mit rund 100 Mio. Euro aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF) unter die Arme. Gleichzeitig werden gemeindeübergreifende Kooperationen gefördert. Aus dem neu paktierten Finanzausgleich über die Verteilung der Bundessteuern fließen 18 Mio. Euro nach Tirol. Gestern hat die Landesregierung die Vergabekriterien mit drei Schwerpunkten festgelegt. Für LH Günther Platter (VP) und Gemeindereferent LR Johannes Tratter (VP) stehen „die bestehende interkommunale Zusammenarbeit, strukturschwache Gemeinden, die von Abwanderung bedroht sind, sowie Gemeinden, die sich zusammenlegen wollen“, im Mittelpunkt. Erstmals gibt es auch finanzielle Anreize für freiwillige Gemeindefusionen.

Gestaffelt nach der künftigen Einwohnerzahl, gewährt das Land für den Zusammenschluss von zwei oder mehreren Gemeinden einen Bonus; beginnend mit insgesamt 850.000 Euro innerhalb von vier Jahren für Gemeinden mit bis zu 1000 Einwohnern. „Wenn die neue Gemeinde über 10.000 Einwohner hat, erhält sie 2,5 Mio. Euro“, betont LR Tratter. Ob diese Mittel in der Schatulle bleiben oder es seit 1974 wieder zu einer Gemeindefusion in Tirol kommt, darüber gehen die Meinungen allerdings auseinander. Wobei die letzte Gemeindeehe von Hatting und Inzing nur 19 Jahre währte, 1993 ging man wieder getrennte kommunale Wege.

Die Landesregierung forciert eher Kooperationen, „aber gegen ein freiwilliges Zusammengehen haben wir natürlich nichts“, fügt Tratter hinzu. Weil die Erwartungshaltung der Bürger an die Gemeindeverwaltung und die Herausforderungen durch das e-Government steigen, würden die Kommunen bereits verstärkt zusammenarbeiten und Synergien nutzen. „Die zusätzlichen GAF-Mittel unterstützen diese Kooperationen.“ Tratter verweist dabei auf die große Nachfrage bei den Verwaltungsgemeinschaften.

Sein Parteikollege und Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf ist ebenfalls ein Anhänger von Kooperationen. „Das bewährt sich, in diese Richtung interpretiere ich auch die Schwerpunkte der Mittelvergabe.“ Schöpf geht nicht davon aus, dass der finanzielle Anreiz ein Fusionsturbo sein werde. „Vielleicht wird in einigen Gemeinden gerechnet, aber nur in wenigen.“

Peter Bußjäger vom Institut für Föderalismus beurteilt die Situation ebenfalls differenziert. Trotz Förderung seien Fusionen nicht unbedingt ein Schlüssel zum Erfolg. „Studien aus der Schweiz belegen das.“ Das Interesse in den Gemeindestuben halte sich in Grenzen. Bußjäger sieht eher in Dienstleistungsverbünden in den Talschaften ein taugliches Mittel für die Zukunft.

Der Vorsitzende des sozialdemokratischen Gemeindevertreterverbands (GVV) und Sellrainer Bürgermeister Georg Dornauer glaubt hingegen, „dass es sich einige Gemeinden überlegen werden“. Viele arbeiten bereits über Gemeindegrenzen hinweg zusammen. „Die Bürger sehen das auch nicht mehr so eng.“ Natürlich gebe es vielerorts noch (politische) Vorbehalte, „doch Fusionen können auch Vorteile bringen und sinnstiftend sein“, betont Dornauer. Das Prinzip der Freiwilligkeit sei oberstes Gebot, aber der finanzielle Impuls der Landesregierung für Fusionen und verstärkte Kooperationen ein Schritt in die richtige Richtung.