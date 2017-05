Von Anita Heubacher

Innsbruck – Eigentlich hätten die Präsidenten der Arbeiterkammer, der Wirtschaftskammer und die Spitzen der Gewerkschaft und der Industriellenvereinigung gestern über das Thema „Gleicher Lohn für gleiche Leistung“ diskutieren sollen. Die Herren schickten allesamt Vertretungen. „Auch das ist ein Teil der Wahrheit“, sagt die grüne Frauen- und Soziallandesrätin Christine Baur. Die FPÖ hatte im Landtag den Antrag zur Abhaltung einer Enquete eingebracht, das Landesparlament hatte ihn einstimmig angenommen. Gekommen waren gestern ins Landhaus viele Expertinnen und Experten, Landtagsabgeordnete und Nationalräte aller Parteien und die fast immer gleiche Gruppe seit Jahren und Jahrzehnten engagierter Frauen.

Für Gleichberechtigung einzutreten, sei heute schwerer und anstrengender als früher, meint Baur. „Das Zeitfenster für Toleranz und Menschenrechte wird enger.“ Die rechtliche Gleichstellung sei seit Jahren geschafft. Jetzt gehe es darum, Strukturen zu verändern und Arbeitswelten frauenfreundlicher zu machen. „Da profitieren auch Männer davon.“ Gleichwertigkeit müsse geschlechterübergreifend funktionieren. Das gesamte Sozialversicherungssystem sei auf die Erwerbskarrieren von Männern ausgerichtet. „Das benachteiligt Frauen.“

Dass Frauen oft nicht in Führungsrollen oder in der ersten Reihe landen wollen, lässt Baur nicht gelten. „Das liegt daran, dass die Arbeitswelt zu unattraktiv ist. Da wollen Frauen nicht hin oder mitmachen, wie es beispielsweise in der Politik ist.“ Baurs Lösungsansatz ist eine Strukturveränderung.

Die Zahlen sind alles andere als rosig, wenn man etwas für Gleichberechtigung übrig hat. 62 Prozent der Männer arbeiten laut Arbeiterkammer das ganze Jahr und Vollzeit, bei den Frauen sind es nur 32 Prozent. AK-Experten haben sich auch angeschaut, in welchen Branchen Frauen und in welchen Männer arbeiten. Die Hälfte der Frauen arbeitet in fünf Wirtschaftsbereichen, darunter die üblichen Verdächtigen wie Handel, Tourismus und Gesundheitsberufe. Die Männer haben die besser bezahlten Jobs und teilen sich auf mehr, nämlich auf zehn Bereiche auf.

Bitter ist die Erkenntnis, dass Frauen selbst in frauendominierten Berufen, oft nicht die Chefposten besetzen, sondern Männer. Das Personal in Altenheimen ist weiblich dominiert, die Führung oft männlich. Ähnliches gilt bei Volksschulen. Viele Lehrerinnen, aber im Verhältnis dazu viele Männer als Direktoren.

In Tirol beginne die Erwerbsquote ab 29 Jahren bei Frauen zu sinken. „Und sie steigt auch nicht wieder. Das ist ein riesiges Problem“, erklärt Stefan Garbislander, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik und Strategie in der Wirtschaftskammer. Das bedeutet, manche Frauen steigen ganz aus, andere kommen zumeist in Teilzeit retour. Aber in Summe geht die Zahl der erwerbstätigen Frauen zurück. Das ist weder im Bundesschnitt so noch in Niederösterreich und schon gar nicht in Schweden.

Garbislander sieht Nachholbedarf in der Kinderbetreuung. Allerdings habe auch das Recht auf Elternteilzeit eine regelrechte Sogwirkung ausgelöst. „Die Zahl der Frauen in Teilzeit auf Dauer ist gestiegen.“ Es liege nicht nur an den mangelnden Betreuungseinrichtungen, sondern auch am fehlenden Willen, mehr zu arbeiten. Bis zum Schuleintritt des Kindes bestehe das Rückkehrrecht auf Vollzeitarbeit. „Das verpassen viele.“ Die sinkende Erwerbsquote ab 29 Jahren wirke sich nachhaltig fatal aus. „Im Alter geht die Einkommensschere zwischen Männern und Frauen erst richtig auf.“ Von der Pension gar nicht zu reden.