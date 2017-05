Innsbruck – 200 Frauen blieb der Schutz im autonomen Frauenhaus im Vorjahr verwehrt. „Die Frauen mussten abgewiesen werden, weil der Platz fehlte. Wenn man bedenkt, in welcher Lage diese Frauen sind, ist das eines Bundeslandes nicht würdig“, erklärten gestern SPÖ-Frauensprecherin Selma Yildirim und SPÖ-Nationalrätin Gisela Wurm bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Die grüne Landesrätin Christine Baur sei seit 2013 säumig, endlich ein neues Frauenhaus in Innsbruck umzusetzen. Baur habe den Spatenstich für heuer im Frühjahr angekündigt. „Passiert ist nichts. Offensichtlich fehlt der politische Wille“, sagt Yildirim.

„Im Oberland gibt es keine einzige Schutzeinrichtung, im Unterland und in Osttirol ist das Angebot da aber dürftig“, kritisiert Wurm. Österreichweit würden 70 Plätze in Frauenhäusern fehlen, die Hälfte davon in Tirol. Damit sei Tirol das säumigste Bundesland. In Tirol gibt es neben dem autonomen Frauenhaus, dessen Adresse geheim bleibt, um die Frauen vor ihren Männern besser schützen zu können, noch Wohnungen und Notquartiere für verfolgte Frauen.

Für die Finanzierung des Frauenhauses, das 16 Plätze bieten soll, ist das Land und damit Baur zuständig. Die Kosten seien überschaubar, meint die SPÖ, und zuletzt mit 3,5 Millionen Euro beziffert worden. „Wenn man bedenkt, wofür sonst alles Geld ausgegeben wird.“ Die SPÖ-Frauen fordern einen „Gewaltschutzplan“ für Tirol, damit flächendeckender Schutz für Frauen gewährleistet werden könne.

Das Gewaltschutzgesetz in Österreich ist jetzt 20 Jahre alt. „Es war heiß umkämpft“, berichtet Wurm. Die gesellschaftliche Denke sei damals eine ganz andere gewesen. Vergewaltigung und geschlechtliche Nötigung in der Ehe oder in der Lebensgemeinschaft ist in Österreich erst seit 1989 strafbar. „Häusliche Gewalt galt vielfach als Privatangelegenheit, in die sich der Staat nicht einmischen soll“, sagt Wurm. Indessen sei das Gesetz mehrmals angepasst worden. Das Betretungsverbot gelte nun auch in Schulen oder Kindergärten. 460 solcher Betretungsverbote verzeichnete das Tiroler Gewaltschutzzentrum 2015. Die meisten Fälle wurden in Innsbruck-Land und Kufstein registriert.

Landesrätin Baur sagt, dass sich der Bau des Frauenhauses aufgrund von bautechnischen Abklärungen verzögert habe. „An der Realisierung des Neubaus wird mit Hochdruck gearbeitet.“ (aheu)