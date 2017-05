Von Alexander Paschinger

Nassereith – Zwei neue Häuser­reihen, beschloss der Nassereither Gemeinderat am Dienstagabend, werden an die Siedlung St. Wendelin drangehängt. Der Antrag auf Parzellierung der 7700 m² ging mit elf Ja zu vier Enthaltungen durch. Für Bürgermeister Herbert Kröll stellt das einen wichtigen Beitrag zum Gedeihen der Fernpassgemeinde dar, kann doch somit weiterhin Baugrund um rund 70 Eur­o pro Quadratmeter an junge Familien abgegeben werden. Ganz unumstritten ist die Baulandschaffung an diesem Ort jedoch nicht.

„Mir gefällt das überhaupt nicht“, meinte etwa GR Hubert Malleier gleich zu Beginn einer intensiven Diskussion. Denn er kenne keine lange Liste von Anfragen, bedauerte den „Verlust von Erholungsflächen“, und außerdem seie­n „alle Gutachten negativ“, stellte er in den Raum.

Das forsttechnische Gutachten sei negativ, räumte Dorfchef Herbert Kröll ein. Das sei aber zu erwarten gewesen – „uns geht es um leistbares Wohnen“, betonte er und verwies auf drei erste Anfragen. In weiterer Folge kam jedoch heraus, dass es sehr wohl mehrere negative „Stellungnahmen, aber keine Gutachten“ gebe. Etwa jene der Abteilung Raumordnung des Landes. Das, relativierte Vizebürgermeister Gerhard Spielmann, kritisiere allerdings die Fehler der Vergangenheit, als in den 1960er-Jahren die St.-Wendelin-Siedlung entstand und sich Nassereith an den Rändern statt ins Zentrum entwickelte. Der eigene Raumplaner sprach sich auch dagegen aus, weil im Dorf „zwei Drittel der Häuser leer stehen würden. Das haben wir aber widerlegt – wir wissen von sechs“, so der Bürgermeister, der auch betonte, dass 52 Prozent der Gemeindefläche Wald seien.

Die Mobilisierung von bestehenden Flächen im Dorf, wie von GR Martin Sterzinger angeregt, wies der Bürgermeister zurück: „Es verkauft heutzutage bei dieser Zinsenlandschaft niemand, wenn er nicht muss.“ Außerdem würde der Baulandpreis in Richtung Zentrum auf 130 bis 150 Euro pro Quadratmeter steigen, bei einem Privatverkauf sei schon der Quadratmeter um 200 Euro angeboten worden. „Die Gemeinde hat auch die Verpflichtung, günstiges Bauland zur Verfügung zu stellen“, so BM Kröll.

Für Diskussionen sorgte zudem der Rodungsstreifen bis zum Wald. Eine bis zu 25 Meter breite Schneise, las GR Malleier aus dem Forstgutachten heraus. „Sieben plus vier Meter Sicherheitsabstand“, konterte Spielmann.