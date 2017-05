Von Wolfgang Otter

Radfeld – Auf Höhe des Ortsschildes ist Schluss. Weiter reicht die Lärmschutzmauer entlang der Autobahn bei Radfeld in Fahrtrichtung Kufstein nicht. „Nur“, so erklärt Bürgermeister Josef Auer, „damit sind nicht alle Häuser ausreichend geschützt.“ Die ersten Anrainer hätten bereits die Konsequenzen aus der Lärmbelastung und die mangelnde Aussicht auf Besserung gezogen und haben das Gebiet verlassen.

500 bis 600 Meter länger – ungefähr vom östlichen Ortsende beim Bauhof bis zur Kontrollstelle in Richtung Kufstein – sollte für Bürgermeister Auer die Lärmschutzmauer noch gebaut werden. „Beim Bau der Kontrollstelle wurde uns eine längere Wand versprochen“, sieht Auer diesen Teil seines Ortes in Sachen Lärmschutz stiefmütterlich behandelt. Die Radfelder haben diese Forderung bereits vor vielen Jahren bei der Asfinag deponiert.

Dort werden die Wünsche aus Radfeld derzeit weiterhin auf taube Ohren stoßen. Klaus Gspan vom Autobahn­erhalter stellt klar, dass die Wünsche bereits 2012 überprüft worden seien. Bei den wenigen betroffenen Gebäuden werden die nächtlichen Lärmgrenzwerte von 50 Dezibel (von 22 Uhr bis 6 Uhr) gerade knapp erreicht.

Der Abschnitt erfülle im Ganzen nicht die Asfinag-Kriterien für die Errichtung eines Lärmschutzes. Auch mögliche künftige Entwicklungen in diesem Bereich des Ortes spielen dabei keine Rolle.

Für die Kriterien werden nur Häuser herangezogen, die vor 1996 gebaut worden sind. Sollte also Radfeld in diesem Gebiet künftig eine Ausdehnung des Ortes planen, „muss die Gemeinde für die Kosten selbst aufkommen“, ist von Gspan zu erfahren.

Zumindest in einem anderen Bereich kann Radfeld auf die Asfinag zählen. Die derzeit bestehende Lärmschutzwand wird rascher als eigentlich geplant saniert.

Die Hälfte dieser rund zwei Kilometer langen Wand in Fahrtrichtung Kufstein wurde auch bereits verbessert. 2012 war festgelegt worden, dass innerhalb von zehn Jahren die gesamte Mauer saniert sein wird. Also hätte es theoretisch noch bis 2022, also fünf Jahre, dauern können, bis auch der zweite Teil des Abschnittes fertig gestellt worden wäre. Noch im Vorjahr war Auer von der Asfinag mitgeteilt worden, dass es 2021 so weit sein werde. Zugleich wurden Verbesserungen auf der gegenüberliegenden Kramsacher Seite durchgeführt, was wiederum nach dem Darfürhalten von Auer zu einer Verschlechterung auf der Seite seines Ortes geführt habe. Jetzt kann Gspan mitteilen, dass die Restsanierung für 2018 geplant ist. Bis September könne man konkret sagen, ob es bei diesem Termin bleibe.