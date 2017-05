Von Simone Tschol

Heiterwang – Noch animieren die Temperaturen im Außerfern auch die ganz Hartgesottenen nicht zum Schwimmen in den heimischen Seen. Aber der Sommer kommt bestimmt und mit ihm taucht sicher auch das Problem im Kanal zwischen Heiterwanger See und Plansee wieder auf.

Dort machen sich Jugendliche und Erwachsene seit Jahrzehnten einen Spaß daraus, von der Brücke zu springen – als Mutprobe oder um die Passagiere vorbeifahrender Boote nass zu spritzen. Auch eine zwischen den Brückenpfeilern gespannte „Slacklin­e“, die erst unmittelbar vor dem Passieren des Linienschiffes entfernt wurde, hatte im Vorjahr für Aufregung gesorgt. Marina Bunt­e, Hotelierin und Betreiberin der Linienschifffahrt, hatte sich besorgt an die Bezirkshauptmannschaft gewandt. Nach Prüfung der Sachlage hat die Behörde schließlich empfohlen, durch Erlassen einer ortspolizeilichen Verordnung der Gemeinde ein Schwimm- und Badeverbot für den gesamten Kanalbereich zu verhängen.

Der Heiterwanger Gemeinderat hat diesem Vorschlag nun jedoch eine klare Abfuhr erteilt. Ein Badeverbot wurde einstimmig abgelehnt. „Wenn wir solch eine Verordnung beschließen, dann haben wir diese auch zu exekutieren. Und dazu sind wir schlichtweg nicht in der Lage“, erklärt Bürgermeisterin Beate Reichl kurz und knapp. Zudem wolle man den Heiterwangern das Baden am See nicht verbieten. „Jeder Heiterwanger, der schwimmen kann, hüpft irgendwann von der Brücke in den Kanal oder spritzt einmal das ein oder andere Boot mit Wasser an. Das ist seit Jahrzehnten so“, meint Reichl. Sie legt auch Wert auf die Feststellung, „dass das Problem nicht durch Einheimische entstanden ist. Unsere Kinder sind so erzogen, dass sie wissen, dass man niemanden gefährdet und schon gar keine Slackline zwischen die Brückenpfeiler spannt.“

Marina Bunte, die vom Beschluss der Gemeinde noch nichts wusste, wollte gestern auf Anfrage der TT keine Stellungnahme abgeben. Nur so viel: „Dann müssen wir das so hinnehmen.“

Sie hofft nun auf die Einsicht und das Verantwortungsbewusstsein der Badegäste und darauf, dass es heuer weniger brenzlige Zwischenfälle gibt, denn „so schlimm wie letzten Sommer war es noch nie“.