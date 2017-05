Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Einstimmig (bei Stimmenthaltung VP-GR Christian Kogler) hat der Innsbrucker Gemeinderat in der gestrigen Sondersitzung die Abstimmung über die Bürgerinitiative ausgeschrieben und für den 11. Juni angesetzt. Da müssen die Innsbrucker dann Farbe bekennen – ob sie die von der Alpenvereinssektion Touristenklub Innsbruck geforderte Verlegung der neuen Patscherkofelbahn-Bergstation um mindestens 70 Meter weg vom AV-Schutzhaus unterstützen oder nicht. Ein ganz normaler Urnengang, der den Steuerzahler an die 250.000 Euro kosten wird. Ein dementsprechender Nachtragskredit wurde gestern ebenso abgesegnet.

Inhaltlich war gestern kaum Neues aus den Reihen der 40 Mandatare zu hören. Hier die oppositionelle FPÖ/Federspiel und der Seniorenbund, die das 58 Millionen Euro schwere Gesamtprojekt erneut geißelten, dort die Viererkoalition mit BM Christine Oppitz-Plörer (FI) an der Spitze, die den Neubau einer Einseilumlaufbahn ein ums andere Mal als alternativlos verteidigten. Doch auch auf Seiten der Regierungsbank war man nicht frei von Kritik. Im Zentrum stand die mangelhafte Kommunikation dieses Infrastrukturprojektes, wie erneut von ÖVP-Stadtrat Franz Gruber aufgezeigt wurde. Umso mehr müsse man nun die Bevölkerung aufklären, forderte SPÖ-Klubobmann Arno Grünbacher. Er unterstellte einem Gutteil der 2309 Bürgerinitiativen-Unterstützer, nicht für eine Verlegung der Bergstation, sondern gegen den Liftbau an sich unterschrieben zu haben. Kogler schob indes erneut die Debatte an, ob die Abstimmung überhaupt rechtskonform sei. Immerhin werde da etwas verlangt, das die Stadt nicht erfüllen kann. Weil ihr eben rund um den geplanten Stationsstandort einfach die nötigen Grundstücke für eine Verlegung fehlen würden.

Noch bis morgen Mitternacht hat die Stadt Zeit, den Stationsstreit beizulegen. Diese Frist hat Sektionsanwalt und Alpenvereinspräsident Andreas Ermacora kürzlich der Stadt gesetzt. Und das auch nur, sofern man eine von vier AV-Varianten akzeptiere: 1) Verlegung der Bergstation um 70 Meter; 2) Tieferlegung der Station und Verzicht auf die Gastronomie; 3) Redimensionierung der Station und Gastro-Verzicht; 4) Stationsverlegung Richtung Gipfel.

Verstreicht die Frist, wird eine Unterlassungsklage eingebracht. Und zwar, wie Ermacora betont, in Bezug auf die dem AV auf dem Stationsgrund grundbücherlich zustehende Dienstbarkeit (Verbot des Baus eines Unterkunfthauses samt Wirtschaft) sowie auf das „Recht auf Aussicht“. Ob auch ein Antrag auf einstweilige Verfügung beim Landesgericht gestellt werde, sei noch nicht entschieden, meint Ermacora. Realistisch betrachtet, würde aber nur das auch Sinn machen. Denn damit bestünde die Chance, den bereits gestarteten Bau vorerst zu stoppen.

Aus den gestrigen Wortmeldungen der Koalitionäre darf schon jetzt geschlussfolgert werden: Die Klage des Alpenvereins wird kommen.