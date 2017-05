Von Catharina Oblasser

Lienz – Maximal zehn Gäste auf einmal dürfen Privatvermieter von Zimmern oder Ferienwohnungen bei sich beherbergen. So schreibt es das Gesetz vor. Alles, was darüber hinausgeht, unterliegt der Gewerbeordnung. Damit sind viele bürokratische Hürden verbunden. Dem FP-Nationalratsabgeordneten Geral­d Hauser ist das ein Dorn im Auge. „Das Gesetz stammt aus dem Jahr 1959 und ist dringend reformbedürftig“, sagt Hauser. „Früher wurden Zimmer vermietet, heute sind es meist Ferienwohnungen. Da kann es schon einmal passiere­n, dass diese mit mehr als zehn Personen belegt sind.“

Die FPÖ Tirol startet deshalb eine Petition an den Nationalrat. Kernstück ist die erwünschte Anhebung der Gästezahl auf 15. Sobald Hauser 500 Unterschriften beisammen hat, wird er das Papier dem Petitionsausschuss im Parlament vorlegen.

Laut Hauser hätten die Osttiroler Privatvermieter einen besonderen Nutzen durch ein­e solche Anhebung: Denn im Bezirk Lienz, ebenso wie übrigens in Landeck, gebe es ein­e Fülle von Anzeigen, meist anonym, wie der FPÖ-Mandatar berichtet. Gegenstand der Anzeigen sind Vermieter, die angeblich mehr als die genehmigte­n zehn Gäste auf einmal in ihrem Haus haben. „Wenn sich das bestätigt, wird auch gestraft“, sagt Hauser.

Wie groß ist die erwähnt­e Anzeigenflut nun tatsächlich? Im Jahr 2016 habe es 23 anonyme Anzeigen gegeben, erklärt Bezirkshauptfrau Olg­a Reisner. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 war es nur eine, 2017 (noch) keine. „Der Nachweis, ob tatsächlich mehr als 10 Betten vermietet bzw. mehr als 10 Gäste beherbergt wurden, erfolgt einerseits durch die Polizeiinspektion und andererseits durch stichprobenartige Kontrollen der Nächtigungszahlen anhand der Anforderung der Gästemeldungen“, so Reisner weiter. Die Vermieter hätten sich mehrheitlich einsichtig gezeigt und meldeten das Gastgewerbe an, unmittelbar nachdem sie über die Gesetzeslage aufgeklärt wurden, informiert die Bezirkshauptfrau. Der Strafrahmen, der bei 3600 Euro liegt, sei nicht annähernd ausgeschöpft worden.

In Osttirol gibt es derzeit 1205 Privatvermieter, inklusive „Urlaub am Bauernhof“. Die Matreierin Theresia Rainer ist Osttiroler Bezirksobfrau und Tiroler Landesobfrau des Privatvermieterverbandes. Sie kennt den Vorschlag der FPÖ, plädiert aber für eine andere Lösung: „Wir wünschen uns eine so genannte Gewerbeordnung light, das wäre eine Befreiung von der Betriebsanlagen-Genehmigung. Und das soll für eine Bettenzahl von elf bis 30 gelten.“