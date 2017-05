Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Ausnahme zu Beginn: Einzig das Bezirkskrankenhaus St. Johann i. T. weist für das Vorjahr ein positives Betriebsergebnis von 1,048 Mio. Euro auf. Alle anderen fünf öffentlichen Bezirks- und die Landesspitäler schreiben hingegen Verluste. Dass diese höher ausfallen, ist keine Überraschung. Denn sie steigen seit Jahren. Ärztegehälter, Ambulanzen und Investitionen – die Behandlung von stationär bzw. ambulant behandelter Patienten wird teurer. Betrug der Abgang in Tirols Krankenhäusern 2012 noch 42,6 Mio. Euro, so schnellte er im Vorjahr auf 67,4 Mio. Euro hinauf. Das sind um 16,1 Mio. mehr als 2015.

56,7 Millionen Euro Defizit verbuchen allein die tirol kliniken, aber auch die Betriebsergebnisse in den peripheren Häusern verschlechterten sich im Vorjahr um 1,1 Mio. Euro auf 10,7 Millionen. Und angesichts dieser negativen Entwicklungen keimt vor allem in den Bezirksspitälern Unmut über die ungleiche Abgangsfinanzierung. Das Land trägt die Defizite in ihren tirol kliniken, in Zams sind sie für die 54 Verbandsgemeinden der Bezirke Landeck und Imst mit 400.000 Euro gedeckelt. In Schwaz werden die Fehlbeträge zu 50 Prozent vom Land finanziert, das Krankenhaus Reutte erhält wegen seiner besonderen geografischen Lage so genannte Strukturvorweg­anteile von zwei Mio. Euro aus dem Gesundheitsfonds. Einzig die Gemeinden in den Bezirken Kufstein, Kitzbühel und Lienz müssen zur Gänze für die Abgänge ihrer Spitäler aufkommen.

Widerstand regt sich seit Monaten in Osttirol. Schließlich zahlen die 33 Gemeinden 7,3 Mio. Euro als Krankenhausumlage in den Gesundheitsfonds ein und müssen zusätzlich noch für das negative Betriebsergebnis im BKH aufkommen. Gleichzeitig klafft ein großes Loch bei den Einnahmen wegen verzögerter Abrechnungen der in- und ausländischen Gastpatienten. Das belastet die Abgangs­vollzahler natürlich am meisten. Das BKH Lienz verbuchte Ende 2016 Zahlungsrückstände von 13,8 Mio. Euro.

In der Gesundheitsabteilung im Land weiß man um diese Problematik Bescheid, die jedoch alle Krankenhäuser in Tirol betrifft. Sind Abrechnungen mit den Sozialversicherungen abgeschlossen, erfolgt sofort die Überweisung an das betreffende Spital, wird versichert. Durch Verbesserungen der Organisation und im Datenmanagement konnten zuletzt die Abrechnungsvorgänge für Patienten aus anderen Bundesländern von 1,7 auf 0,7 Jahre beschleunigt werden.

Noch unbefriedigender ist die Situation bei den ausländischen Gastpatienten: 18 Monate dauert im Normalfall die Abrechnung mit den dortigen Sozialversicherungen. In strittigen Fällen wird erst bis zu 36 Monate nach der Behandlung gezahlt. Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) verweist darauf, dass die österreichischen Vorschläge für eine deutliche Reduktion der Prüf- und Zahlungsfristen nicht berücksichtigt wurden. Vergeblich drängte Österreich in der EU auf eine Zahlungsfrist für eindeutige Fälle von sechs und für umstrittene von zwölf Monaten. „Die Finanzierungsproblematik kann nur bei einer Reform auf EU-Ebene grundlegend gelöst werden“, teilt der Gesundheitslandesrat deshalb abschließend mit.