FPÖ-Sympathisanten mussten heuer zwei Tage länger auf ein Fest warten. Statt zur 1.-Mai-Feier luden die Freiheitlichen gestern Abend nach Schwaz. Bundesparteichef Heinz Christian Strache und sein Tiroler Pendant Markus Abwerzger läuteten „die politische Wende“ ein. Sowohl in Wien als auch in Tirol sehen sich die Blauen in der Regierung. Sowohl die Listen für die Landtags- als auch für die Nationalratswahlen wurden gestern abgesegnet. Spitzenkandidat in Tirol für den Landtag ist Markus Abwerzger, für den Nationalrat kandidiert Peter Wurm. In Innsbruck rechnet sich der derzeitige Klubobmann im Landtag, Rudi Federspiel, gute Chancen aus, in die Bürgermeisterstichwahl zu kommen. Es ist Federspiels achter Wahlkampf. Er saß auch schon für die ÖVP im Landesparlament.

Viele Reaktionen gab es auf die Enquete „Gleicher Lohn für gleiche Leistung“. Der Wirtschaft vorzuwerfen, Frauen und Männer würden unterschiedlich entlohnt, geht für den Präsidenten der Wirtschaftskammer, Jürgen Bodenseer (ÖVP), völlig an Thema und Realität vorbei. „Es geht vielmehr um das Wollen, um das Aufbrechen von leider noch immer eingefahrenen Geschlechterrollen und Versäumnissen bei der Berufsorientierung, um neue, flexible Angebote und Arbeitsformen und natürlich auch um weitere Verbesserungen bei der Kinderbetreuung.“ Die SPÖ sieht hingegen einen Aufholbedarf bei der Einkommensgerechtigkeit. „Frauen verdienen bei ganzjähriger Vollzeitarbeit rund ein Viertel weniger als Männer. Hinzu kommt, dass nur knapp 32 Prozent der Frauen in Tirol eine solche Vollzeitarbeit haben“, argumentieren Parteichefin Elisabeth Blanik und SPÖ-Frauenchefin Selma Yildirim. Tirol möge sich vom traditionellen Gesellschaftsbild endlich verabschieden, die unbezahlte Arbeit auch auf Männer verteilen und die Kinderbetreuung weiter ausbauen. Die grüne Frauensprecherin im Landtag, Gabi Fischer, fordert eine „transparente Arbeitsbewertung“ und warnt vor „gesellschaftlichen Gegenkräften“. Fischer ist überzeugt, dass es eine Neubewertung von ganzen Branchen und damit höhere Kollektivverträge für bestimmte Berufe brauche. „Warum ist die Arbeit mit Menschen im Pflegebereich weniger wert als die Arbeit in männerdominierten Sektoren?“

Die grüne Verkehrslandesrätin, Ingrid Felipe, freut sich über die Ausweitung des sektoralen Fahrverbotes auf weitere Lkw-Klassen. Seit 1. Mai dürfen Euro-5-Lkw mit bestimmten Gütern zwischen Ampass und Langkampfen nicht mehr fahren. „Trotz steigender Lkw-Zahlen am Brenner tragen die Bemühungen um bessere Luft Früchte.“ An allen vier autobahnnahen Messstellen sei ein Abwärtstrend bei der Jahresbelastung mit Stickstoffdioxid zu verzeichnen. Die Rollende Landstraße habe bei Gütern des sektoralen Fahrverbots 2017 Zuwächse von 40 Prozent.

Dass das Land die Zusammenarbeit von Gemeinden und deren freiwillige Fusion fördert, begrüßt VP-Nationalrat Hermann Gahr. Es gehe darum, Know-how zu bündeln und Juristen und Bausachverständige gemeinsam einzusetzen. Gemeinden mit rund 5000 Einwohnern ließen sich am effizientesten führen. (aheu)