Von Helmut Mittermayr

Breitenwang – Eine Stunde, sieben Minuten. „Hab’ ich wirklich so lange geredet? Nein, das kann nicht sein.“ Sonja Ledl-Rossmann, die Präsidentin des Bundesrates, konnte es nicht glauben. „Dann wär’ ich ja eine richtige Politikerin geworden. Also eine, wie ich sie eigentlich gar nie sein wollte.“ Sie lacht. Grund zu guter Laune hatte sie Mittwochabend im Veranstaltungszentrum Breitenwang genug. Die Außerferner VP-Bezirksparteichefin war in geheimer Wahl mit 97,5 Prozent für weitere vier Jahre im Amt bestätigt worden. Ein Ergebnis, das sie parteiintern bei den anstehenden Landtagswahlen 2018 und der wahrscheinlich notwendigen Absicherung auf der VP-Landesliste mit einem Ausrufezeichen versehen wird. Denn Sonja Ledl-Rossmann wird beim kommenden Urnengang wieder keine Chance haben, ein Mandat in ihrem Heimatbezirk Reutte zu erringen. War bei der vergangenen Wahl 2013 der Anna-Hosp-Hype der Grund, dass die ÖVP die notwendigen 40 Prozent für ein Direktmandat um 400 Stimmen verfehlte, so spielt nun die Wahlarithmetik dem Bezirk Reutte einen Streich. Der einwohnerschwächste Tiroler Bezirk wird wohl nie mehr direkt einen Abgeordneten in den Landtag entsenden können. Durch die demografische Entwicklung muss der stagnierende Bezirk Reutte ein Mandat an Innsbruck-Land, wo die Bevölkerung stark gewachsen ist, abgeben. Künftig muss eine im Außerfern antretende Partei nicht mehr 40, sondern gleich 80 Prozent aller Stimmen erreichen, um ein Ticket für einen Spitzenkandidaten nach Innsbruck zu bekommen. Praktisch ein Ding der Unmöglichkeit.

Zurück zum Parteitag: In ihrer Rede ging Ledl-Rossmann auch auf ihr Bundesratsmandat ein, das anfangs sicher so mancher als nicht sehr bedeutend erachtet habe. „Aber man kann aus jedem Mandat etwas machen, wenn man es mit Überzeugung lebt.“ Das habe sie bewiesen. Ihre sechs Monate als Präsidentin des Bundesrates sieht Ledl-Rossmann als geschenkte Zeit, in der sie ihr Herzensanliegen, die Pflege alter Menschen, bundesweit thematisieren könne.

Landeshauptmann Günther Platter ließ der Außerferner VP-Frontfrau den Vortritt und begnügte sich mit 23 Minuten Redezeit. Er konnte etwa nicht verstehen, „warum sich die Bundeskoalition dauernd befetzen muss. 2017 haben sie doch zum Arbeitsjahr ausgerufen – ja, arbeitets!“, rief er Richtung Wien.

Auch Ledl-Rossmanns neue und alte Stellvertreter im Parteivorstand erhielten Ergebnisse altkommunistischen Zuschnitts: Markus Eberle 96,2 Prozent, Günther Walch 97,7 Prozent und Martin Hohenegg 98,75 Prozent.