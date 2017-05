Innsbruck – Dass die Gemeinden in den Bezirken Reutte, Kitzbühel, Kufstein und Lienz die Abgänge für ihre Bezirkspitäler im Gegensatz zu Schwaz, Zams oder den tirol kliniken zur Gänze übernehmen müssen, sorgt einmal mehr für Debatten. Schließlich schrieben die peripheren Häuser im Vorjahr ein Minus von 10,7 Mio. Euro, die vier Landesspitäler eines von 56,6 Mio. Euro. Forderungen nach Gleichbehandlung aller Spitäler, Kooperationen und Abstimmungen des Leistungsangebots oder einer landesweiten Spitalsholding werden wieder laut. Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) verweist indes auf Gespräche mit den Bezirkskrankenhausverbänden.

Die Lienzer Bürgermeisterin und SP-Chefin Elisabeth Blanik sieht das Land seit Jahren in der Pflicht. „Die Ungleichbehandlung sticht ins Auge. Ich frage mich schon, warum es gerade für das private Ordensspital in Zams eine Abgangsdeckelung von 400.000 Euro gibt?“ In der Gesundheitsfinanzierung dürfe es keine Zweiklassengesellschaft in Tirol geben, „die Gemeinden stöhnen ohnehin unter steigenden Transferzahlungen an das Land“, fügt Blanik hinzu. Angesichts von Kostensteigerungen könne die schwarz-grüne Regierung nicht zur Tagesordnung übergehen. „Es benötigt rasch faire Lösungen.“

Eine Spitalsholding lehnt Blanik ab, wie auch die grüne Gesundheitssprecherin LA Gabi Fischer. „Die Anzahl der Betten und die Behandlungen müssen noch besser aufeinander abgestimmt werden.“ Um die Qualität aufrechtzuerhalten und die Kosten zu senken, sei das unbedingt notwendig. Fischer: „Das wird natürlich weh tun und ist nicht besonders populär.“ Gleichzeitig müsse man sich ansehen, wie die Abgänge zustande kommen. Die Finanzierung sollte ebenfalls fair gestaltet werden.

Deutliche Worte findet Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter Schneider. „Es ist unfair, dass die Abgänge der Bezirksspitäler derart unterschiedlich geregelt sind.“ Die Landesregierung müsse entscheiden, ob es generell mehr Geld für die Spitalsfinanzierung benötige oder ob strukturelle Maßnahmen – etwa alle Spitäler unter ein Dach einzugliedern – die Lösung sein könnten. Haselwanter-Schneider wirft Tilg Untätigkeit vor.

Das lässt sich der Gesundheitslandesrat nicht gefallen. „Die finanzielle Unterstützung der Bezirksspitäler für Gehaltsanpassungen von 2015 bis 2019 beträgt insgesamt 22,6 Mio. Euro.“ Tilg gibt jedoch zu, dass die Spitalsfinanzierung in Tirol ein über Jahrzehnte gewachsenes System sei. Deshalb gebe es seit Monaten konstruktive Gespräche zwischen dem Land und allen Obleuten der Bezirkskrankenhäuser zur Spitalsfinanzierung. (pn)