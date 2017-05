Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – An der angekündigten Unterlassungsklage (grundbücherliches Bauverbot; Recht auf Aussicht) der Alpenvereinssektion Touristenklub Innsbruck als Eigentümerin des Schutzhauses am Patscherkofel gegen den Bau der neuen Bergstation dürfte kein Weg mehr vorbeiführen. Bis gestern Mitternacht hätte sich die Stadt laut einem Schreiben von Sektionsanwalt und AV-Präsident Andreas Ermacora auf eine von vier Verlegungs- bzw. Redimensionierungsvarianten der Station festlegen müssen. Das tat sie – wenig überraschend – aber nicht. Bereits im Sondergemeinderat am Mittwoch war aufgezeigt worden, dass keine der Varianten sinnvoll umsetzbar sei. Vielmehr betonte BM Christine Oppitz-Plörer in einem Antwortschreiben, dass eine Lösung nur in weiteren Verhandlungen zu finden sein wird. Einen Abbruch der Gespräche will man nicht. Trotzdem dürfte der Streit nun vom Gericht zu klären sein. Zu weit liegen die Positionen auseinander.

Doch wer will nun was genau am Patscherkofel? Die Lage ist nicht leicht zu durchblicken. Zumal jede Seite ihr eigenes Spiel zu spielen scheint. Hier ein Überblick über die Entwicklung der einzelnen Standpunkte in den vergangenen Monaten:

Alpenverein: Die örtliche Sektion des AV am Patscherkofel fühlt sich von der Stadt übergangen. Man habe sie nicht eingebunden, lautet der Vorwurf, insbesondere in der Situierung der neuen Bergstation. Durch das Gebäude wird ein wirtschaftlicher Schaden für das Schutzhaus und dessen Pächter befürchtet. Einerseits geht es um die dann verstellte Aussicht der Schutzhausterrasse in Richtung Stubaital, andererseits gegen die in der Station geplante, zusätzliche Gastronomie am Hausberg.

Von der jetzt eingenommenen strikten AV-Forderung, nämlich einer Verlegung der Station, war aber noch im Oktober 2016 keine Rede. Im Gegenteil. Als „einzige Möglichkeit zur Verhinderung einer langen gerichtlichen Auseinandersetzung“, sei es notwendig, „das Schutzhaus attraktiver zu machen, um den durch den Konkurrenzbau entstehenden Schaden geringer zu halten“, schrieb damals Ermacora an BM Christine Oppitz-Plörer. Der abgeleitete Maßnahmenkatalog enthielt u. a. folgende Punkte:

Erweiterung der Terrasse; Sanierung der Küche, Angleichung der Außenansicht des Schutzhauses; Ausbau des Stromanschlusses; Gewährleistung der Versorgung mit Trink- und Brauchwasser maximal zum Stadttarif der IKB, sofern eine Versorgung über eigene Quellen nicht möglich ist; Telefon- und Internetanschluss wie in der Bergstation; kostenfreier Warentransport zur Schutzhausversorgung und freier Personentransport für alle Schutzhausmitarbeiter, Hüttenwart sowie Sektionsvorstand; zwei Parkplätze im Tal; nächtliche Sonderfahrten zu einem Fixpreis; Hinweis auf das Schutzhaus in der Bahn; Begrenzung der Sitzplätze der Station auf 60 im Inneren und 40 auf der Terrasse, solange das Schutzhaus als Gastrobetrieb tätig ist; Übernahme der Rechtskosten in diesem Verfahren.

Diese Punkte hätten erfüllt werden müssen. Wohl mit finanzieller Unterstützung der Stadt. Davon ist nun keine Rede mehr: Jetzt gehe es laut Ermacora ausschließlich um die Verlegung bzw. Redimensionierung der Station. Über Ersteres stimmt die Stadtbevölkerung am 11. Juni ab.

Stadtführung: Die Viererkoalition will mit einer Einseilumlaufbahn den Berg neu, ganzjährig und barrierefrei erschließen. Das sei mit einer Verlegung der Bergstation nur noch eingeschränkt möglich, wird argumentiert. Als Angebot an den AV brachte die Stadt im Gegenzug folgendes ins Spiel: Ansiedlung des Alpenvein-Museums im Klimahaus (Eigentümerin: BIG); gemeinsame Vorplatzgestaltung für Familien und Kinder; Übernahme der Schutzhauspacht (mit bisherigem Pächter als Unterpächter) für die Dauer der Seilbahnkonzession; 100.000-Euro-Zu schuss für die Sanierungsmaßnahmen am Schutzhaus.

Bis dato sind alle Verhandlungen im Sand verlaufen.