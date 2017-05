Telfs – Die Forderung von GR Norbert Tanzer, den Leinenzwang für Hunde zu lockern, sorgte in der jüngsten Sitzung des Telfer Gemeinderates für hitzige Debatten. Tanzers Fraktion PZT/SPÖ hatte eine Petition gestartet, wonach die geltende Leinenpflicht in der Marktgemeinde „außerhalb der geschlossenen Ortschaft, inbesondere auf Spazier-, Wander- und Feldwegen“, aufgehoben werden solle – außer im Bereich landwirtschaftlicher Kulturen während der Vegetationszeit. Derzeit sind in Telfs nur zwei Zonen – der Bereich Oberemat und die Innauen neben der Autobahn – ganzjährig vom Leinenzwang ausgenommen. 134 Bürger unterstützten die Petition, die im Gemeinderat jedoch keine Mehrheit fand.

„In Telfs darf ich meinem Hund nicht einmal einen Stock werfen“, ärgert sich Tanzer, selbst Hundebesitzer. Dabei habe der Verfassungsgerichtshof (VfGH) Verordnungen aufgehoben, die einen flächendeckenden Leinenzwang im gesamten Ortsgebiet vorsehen – 2011 etwa im Fall von Münster im Unterland. „Auch die Telfer Verordnung müsste von einem Verfassungsjuristen überprüft werden.“ Schließlich stamme diese aus dem Jahr 2010, das VfGH-Urteil habe also noch gar nicht einfließen können.

Tanzers Vorschlag würde „die Situation in Telfs verschärfen, auch Dobermann, Rottweiler oder Bulldogge würden ohne Leine herumlaufen“, kontert Gemeindevorstand Alexander Schatz (Wir für Telfs, WFT). Man arbeite daran, Hundehaltern in Telfs entgegenzukommen, angedacht sei etwa die Einrichtung eines Hundespielplatzes auf dem Gemeindegebiet von Pfaffenhofen, erklärt Umweltausschussobfrau Vize-BM Cornelia Hagele (WFT): „Wir wollen aber nicht eine Verordnung lockern, die gut funktioniert.“ Ihrem Vorschlag, die Leinenpflicht vorerst zu belassen, schloss sich eine klare Gemeinderatsmehrheit an.

Tanzer sprach – wie GV Angelika Mader (ÖVP) – von „Hetze gegen Hundebesitzer“ und meinte: „Der Vorschlag wird nur abgelehnt, weil er von unserer Liste kommt.“ (md)