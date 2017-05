Von Helmut Wenzel

Landeck – „Der Nisslpark verkommt.“ Das ist keinesfalls ein neuer Aufschrei von Freunden einer Parkanlage im Stadtteil Perjen. Es ist der Titel eines Berichts im Land­ecker Gemeindeblatt vom 6. November 1987 über das Lebenswerk des Idealisten Franz Nissl (1880–1943).

Auch 30 Jahre nach der Recherche von Redakteur Oswald Perktold verkommt die Naherholungsanlage noch immer bzw. immer mehr. Aus den Trockensteinmauern lösen sich Steine. Offenbar verirren sich nur wenige Besucher in den Park, weil dieser nicht unbedingt einen gepflegten Eindruck macht. Handlungsbedarf gibt es aber nicht nur bei den Mauern. Die Bäume und Sträucher, die Nissl einst pflanzte, sind dem Wildwuchs preisgegeben.

Der Park-Initiator war Wagenmeister bei den ÖBB. Nachdem er 1933 den Ruhestand angetreten hatte, widmete er sich zehn Jahre dem Bau der auf drei Terrassen angelegten Landschaftsarbeit mit den Trockensteinmauern bzw. einem großen Rondell im Mittelpunkt.

Der Idealist arbeitete mit einfachem Werkzeug und allein – fast täglich von ein Uhr nachmittags bis in die späten Abendstunden. Als Transportmittel für die Steine diente ihm ein aus Holz selbstgebastelter Schubkarren. Als Verpflegung genügten ihm, wie Perktold 1987 schrieb, „eine Flasche Himbeersaft und ein Ranggen Brot“.

Was motivierte Nissl zum Bau der Parkanlage in der Wildnis? – Tochter Ilse Deisenberger vermutet, dass es die Stieglitze und Zeisige waren, die er an diesem Ort mit Hilfe von Leimruten fing.

Nach dem Tod des unermüdlichen Landeckers am 5. August 1943 gab die Stadtgemeinde mit Bürgermeister Hermann Bursian eine Zusage ab. Darin hieß es: Der Name Nissl werde in aller Zeit in Landeck einen guten Klang haben und nie vergessen werden. Die Stadt Landeck werde sich nach besten Kräften bemühen, das Werk im Sinne von Franz Nissl fortzuführen. „Trotz dieses Versprechens bemühte sich die Stadt nicht“, zeigte Perktold vor 30 Jahren auf. „Heute verfällt der Park. Nicht einmal eine Tafel erinnert an Franz Nissl.“

Ob und wie rasch die baufälligen Trockensteinmauern saniert werden, ist derzeit unklar. Bürgermeister Wolfgang Jörg teilte auf TT-Anfrage am Montag mit: „Wir nehmen uns der Sache an.“ Man habe den Fall „im Auge“ und er habe das Stadtbauamt bereits informiert, sagte der Bürgermeister.