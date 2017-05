Von Anita Heubacher

Innsbruck – Südtirol hat sie, andere Bundesländer auch: eine Transparenzdatenbank, wo in Sekundenschnelle klar ist, wer wie viel Förderungen für welches Projekt bekommen hat. In Tirol behilft man sich nicht mit Elektronik, sondern setzt auf Papier. Wer Lust hat, zu erfahren, wie viel Geld Gemeinden seit 2013 an das Land gezahlt haben, bekommt eine mehrseitige Zahlenreihe präsentiert. Wen der umgekehrte Weg interessiert, nämlich welche Gemeinde wie viel Geld vom Land bekommen hat, wühlt sich gleich durch mehr als hundert Seiten.

Die FPÖ hat eine entsprechende Anfrage im Landesparlament gestellt und Papierseiten durchforstet. „Die Zahlen sind ernüchternd“, meint FPÖ-Chef Markus Abwerzger. „Die Finanzflüsse an ÖVP-Ortschefs beweisen, dass hier dringend echte Transparenz notwendig ist.“ Die Blauen sehen ein Ungleichgewicht zwischen dem roten Lienz und dem schwarzen Umhausen. In Osttirol regiert die rote Parteichefin Elisabeth Blanik, in Umhausen der schwarze Klubobmann Jakob Wolf.

2013 habe Lienz rund 1,2 Millionen Euro Landesumlage ans Land bezahlt, aber nur 300.000 an Bedarfszuweisungen zurückbekommen, erklärt Abwerzger. Umhausen habe dem Land 110.657,10 Euro an Landesumlage überwiesen, dafür aber 465.000 Euro Bedarfszuweisungen bekommen. „Natürlich ist es nicht überall so, dass schwarze Gemeinden mehr Geld bekommen, als sie ans Land überweisen. Aber weil man es schwer prüfen kann, braucht es eine Transparenzdatenbank.“

Die Transparenzdatenbank ist ebenso seit Jahren umstritten wie die Landesumlage, die SPÖ und FPÖ abschaffen wollen, die ÖVP aber nicht. Dritter Knackpunkt ist die Verteilung der 100 Millionen Euro aus dem Gemeindelastenausgleichfonds (GAF) durch das Land. Mauscheleien, Bürgermeister als Bittsteller, zu wenig Transparenz, fällt Oppositionsparteien dazu ein. FPÖ, SPÖ, Impuls und Liste Fritz fordern ein Umdenken. Die ÖVP und der Gemeindeverband argumentieren, dass die Mittelvergabe von den Bezirkshauptmannschaften kontrolliert und die Millionen keinesfalls vom zuständigen Landesrat nach Parteipräferenzen verteilt würden. Eine Transparenzdatenbank schüre nur Neid in den Reihen der Bürgermeister, sagt die ÖVP. Eine Einschätzung, die der Koalitionspartner, die Grünen, nicht teilt. Bei den nächsten Koalitionsverhandlungen wollen die Grünen versuchen, eine Transparenzdatenbank bei der ÖVP herauszuverhandeln.