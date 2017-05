Lienz – Die Tiroler Landtagswahlen, die Ende Februar oder Anfang März 2018 stattfinden, werfen ihre Schatten voraus, ebenso wie die Nationalratswahl, die manche schon im Herbst kommen sehen: Gestern präsentierte die FPÖ mit Landesobmann Markus Abwerzger, wie sie sich die Zukunft ihrer Osttiroler Kandidaten Gerald Hauser und Josef Blasisker vorstellt.

Hauser zog im Oktober 2013 mit einem Landesticket in den Nationalrat ein. Das soll auch bei den kommenden Nationalratswahlen wieder so sein, meint Abwerzger. Der Deferegger ist auf der Landesliste auf Platz zwei hinter Peter Wurm gereiht. Geht die FPÖ bei der Landtagswahl nicht völlig baden, ist Hauser ein Sitz in Wien gewiss.

Der Lienzer Gemeinderat und Bauer Josef Blasisker ist für die Tiroler Wahl auf Platz eins im Bezirk und auf Platz neun der Landesliste gereiht. Derzeit hat die FPÖ im Landtag zwar nur vier Sitze. Doch bei der Wahl 2018 will sie so stark werden, dass eine zweite schwarz-grüne Koalition unmöglich wird. Dann will die FPÖ mitregieren, so Abwerzger. Geht sich ein Landtagssitz für Blasisker trotzdem nicht aus, bleibt immer noch der Bundesrat: Dort hätte die FPÖ ab fünf Landtagsmandaten einen Anspruch auf einen Sitz. „Wenn das Osttiroler Ergebnis für die FPÖ gut ausfällt, werden wir durchaus den Anspruch darauf stellen“, meint Hauser. (co)