Dass es in Tirol noch immer keine Transparenzdatenbank gebe, sei tatsächlich „steinzeitlich“, erklärt SPÖ-Klubobmann Gerhard Reheis. Wie berichtet, hatte die FPÖ einen neuerlichen Vorstoß zu mehr Transparenz bei der Verteilung der Bedarfszuweisungen an Gemeinden verlangt. Aus einer Anfragebeantwortung lesen die Blauen eine Ungleichverteilung der Förderungen heraus. „Die ÖVP-dominierte Gemeinde Umhausen ist ein Paradebeispiel dafür“, meint FPÖ-Parteichef Markus Abwerzger. SPÖ-Klubobmann Reheis verweist auf einen Antrag seiner Partei aus dem Dezember 2015. Darin wird ein Transparenzportal gefordert. „Bedarfszuweisungen, Förderungen und Zuschüsse sowie Ausschreibungen und Auftragsverträge oder Beraterverträge gehören eingespeist und transparent dargestellt“, erklärt Reheis. Auflisten wollte die SPÖ auch Parteienfinanzierung und Klubförderung sowie Ausgaben für Gastgeschenke der Landesregierung und die Ehrenabschüsse bei der Landesjagd. „Unser Antrag wurde letztlich so verwässert, dass wir nicht mehr zustimmen konnten.“ Ganz anders sieht es ÖVP-Landtagsabgeordneter Florian Riedl. „Die Vergabe der Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds ist streng an Kriterien gebunden und wird vom Landesrechnungshof genauestens kontrolliert.“ Unter Schwarz-Grün wurde eingeführt, dass der Rechnungshof zweimal in der Legislaturperiode die Vergabe der Mittel prüft. Es sei ein Märchen, „dass das Land die Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds willkürlich und nach Gutdünken verteilt“, meint Riedl in Richtung FPÖ und SPÖ.

Zur Verteidigung der Modellregion Zillertal rückte gestern ÖVP-Bildungssprecherin Bettina Ellinger aus. Im Zillertal wird die gemeinsame Schule der Zehn- bis 14-Jährigen erprobt. Der Schulversuch bringe wichtige Erkenntnisse, meint Ellinger. Kritik kam von der FPÖ. Deren Parteichef Markus Abwerzger argumentiere nur parteipolitisch und ideologisch, meint Ellinger. Das würde die Sicht auf erforderliche Reformen verstellen. (aheu)