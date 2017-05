Von Wolfgang Otter

Wörgl – Die Stadt Wörgl hat in der Vergangenheit bereits öfters Probleme mit der Vertraulichkeit im Zuge von internen Sitzungen bekommen. Zuletzt ermittelte sogar die Staatsanwaltschaft, da man einen Maulwurf vermutete, der Protokolle an einen Prozessgegner, in diesem Fall die WIST, in der Causa Fischerfeld weitergegeben hat (die TT berichtete). Die Ermittlungen wurden aber unterbrochen, da man vorerst der Übeltäterin oder dem Übeltäter nicht mehr auf die Schliche kommen könne.

Jetzt soll scheinbar allen Gemeinderäten ein endgültiger Maulkorb verpasst werden. Die Mandatare und Mitglieder von Ausschüssen (auch Vertrauenspersonen) sollen eine Vereinbarung unterschreiben, dass sie künftig alles im Ausschuss Besprochene geheim behandeln. Warum dies von den Mandataren explizit schriftlich verlangt wird (die Beratungen der Ausschüsse sind ohnedies nicht öffentlich), war gestern nicht zu erfahren, da Bürgermeisterin Hedi Wechner (Liste Wechner) bis Redaktionsschluss nicht erreichbar war.

Auf alle Fälle hat die Vorgangsweise bereits einen handfesten Skandal ausgelöst. Die grüne Ersatzgemeinderätin Catarina Becherstorfer weigerte sich, diese Erklärung zu unterschreiben, und wurde daraufhin des Sitzungssaales verwiesen. Die Grünen werden dazu heute Stellung beziehen. Grün-GR Richard Götz spricht aber bereits im Vorfeld davon, dass „weder das Verweisen noch das Nötigen zum Unterschreiben gesetzlich begründet“ sei. Und es ein klares „Foul“ sei.

Das Schicksal der grünen Vertrauensperson könnte GR Andreas Taxacher (Team Wörgl) teilen. Er werde diese Erklärung auch nicht unterschreiben. Für ihn ist die Vorgangsweise auch dahingehend fraglich, weil sie nie vom Gemeinderat beschlossen worden sei.