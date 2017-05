Von Peter Nindler

Innsbruck, Wien – In den vergangenen Monaten sind österreichische Staatsbürger mit türkischen Wurzeln immer wieder ins Visier der Landesbehörden in Tirol geraten. Meist deshalb, weil für einen Familienangehörigen um einen Aufenthaltstitel in Österreich angesucht wurde. Dabei stellte sich dann heraus, dass sie Doppelstaatsbürgerschaften besaßen. Auch jetzt wieder.

Ob ausdrücklich um die Wiedererlangung des türkischen Passes angefragt wurde oder die Behörden in der Türkei bewusst die Naivität ihrer ehemaligen Bürger ausgenutzt haben, lässt sich mangels Urkunden oft nicht beweisen. Im Fall einer in Tirol lebenden sechsköpfigen Familie hat das türkische Innenministerium den Antrag auf Ausstellung eines Ausweispapieres, damit sich die Familie bei den Urlauben in der Türkei freier bewegen kann, als Ansuchen auf die Staatsbürgerschaft gewertet. Eine Urkunde, aus der eine Willensbekundung dafür ersichtlich ist, liegt nicht vor. 2001 erhielt die Familie einen rotweißroten Pass, 2003 erneut einen türkischen. Mit diesem Datum erfolgte auch rückwirkend die Aberkennung durch die Abteilung Staatsbürgerschaft des Landes Tirol.

Dagegen wurde berufen und argumentiert, dass es eben keine Willenbezeugung für die Wiedererlangung der Staatsbürgerschaft, geschweige denn einen Antrag dafür gebe. Das war für das Landesverwaltungsgericht jedoch nicht glaubwürdig. In einer aktuellen Entscheidung blitzten die sechs Personen ab. Begründung: „Die Verantwortung der Beschwerdeführer, dass lediglich ein Antrag auf Erwerb von Ausweispapieren gestellt habe, damit er und seine Familie sich in der Türkei freier bewegen könnten, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, hätte er sich doch mit seinem österreichischen Pass zur damaligen Zeit ohne Weiteres vollkommen frei in der Türkei bewegen können. Diese Verantwortung ist daher unglaubwürdig.“ Nachsatz des Gerichts: Es sei auch nicht erkennbar, welches Motiv türkische Behörden haben sollten, ehemaligen Staatsbürgern heimlich oder gegen ihren Willen eine Einbürgerung zu ermöglichen. Die Angaben der türkischen Beschwerdeführer wertete das LvWG als Schutzbehauptungen.

Einmal mehr stellte sich im Verfahren jedoch heraus, dass die türkischen Behörden auch nicht gerade kooperativ agierten und Anfragen aus Österreich unter Hinweis auf Datenschutz prinzipiell negativ ausgehen. Die österreichische Staatsbürgerschaft ist jedenfalls verloren.

Indes wartet auf die Staatsbürgerschaftsabteilungen in den Ländern noch mehr Arbeit. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat den Behörden Wähler­evidenzlisten nach dem umstrittenen Referendum in der Türkei übergeben. Strache geht davon aus, dass es sich bei 20.000 von 100.000 eingetragenen Personen um illegale Doppelstaatsbürger handelt. Zwecks besserer Koordination sollten die Länder einen runden Tisch einberufen.