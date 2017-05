Imst – In „neuer Einigkeit“ präsentierten sich gestern die Bezirksparteiobmänner der FPÖ der Bezirke Imst, Reutte und Landeck. Gemeinsam mit Landeschef Markus Abwerzger stellte man den gemeinsamen Kandidaten für die Landtagswahl 2018 vor: Mathias Venier, einst Nationalrat und nunmehriger Gemeinderat in Zams, soll sich für die Interessen der Oberländer und Außerferner auf Landesebene einsetzen. „Mathias Venier wird als Nummer sieben der Landesliste kandidieren und ist somit an wählbarer Stelle“, präzisiert Abwerzger, „unser Ziel ist es, als zweitstärkste Partei die zweite Auflage einer Schwarz-Grün-Koalition zu verhindern.“ Zum Pressegespräch brachte man auch regionsbezogene Themen mit: Laut Abwerzger ist die Gletscher-Ehe Ötztal-Pitztal nur mit der FPÖ als Koalitionspartner möglich. Venier sieht Handlungsbedarf im Bezug auf die Abwanderung vor allem junger Einwohner. In der Problematik illegaler Grenzübertritte werde auf den Reschenpass vergessen. Dort müsse die Polizeipräsenz verstärkt werden. Sein Reuttener Kollege Fabian Walch fordert eine „große Tunnellösung“ für den Fernpass, ohne jedoch Details zu nennen. Bei der Aufnahme von Asylwerbern sei das Außerfern am oberen Limit angelangt. (huda)