Von Helmut Mittermayr

Lermoos – Die Sache ist diffizil, die Schuld weist jeder weit von sich. Ein neues Appartementhaus in Lermoos war jedenfalls nach der Fertigstellung sowohl am Dach am höchsten Punkt einen halben Meter zu hoch als auch im Abstand zu nahe an die Nachbarn geraten. LA Maria Zwölfer hatte noch im Februar 2016 als ihre letzte Amtshandlung als amtierende Bürgermeisterin einen Abbruchbescheid erlassen und die heiße Kartoffel an ihren Nachfolger Stefan Lagg weitergegeben. Mehr als ein Jahr später hat nun der Lermooser Gemeinderat, der im August 2016 mit 7:6 Stimmen noch Härte zeigte, doch eine Sanierung ermöglicht. In geheimer Abstimmung wurde eine Bebauungsplanänderung mit 9:4 Stimmen genehmigt. BM Lagg: „Geheim deshalb, weil ich die Gemeinderäte entlasten wollte. Wie kommen sie dazu, die Buhmänner zu sein, wenn jemand falsch gebaut hat? Sie können am allerwenigsten dafür und hier ist in Lermoos deshalb viel böses Blut geflossen.“

Im unteren Bereich der Hanglage, dort, wo die Nachbarn vorab einer Bebauungsplanänderung zugestimmt haben, konnte das Appartementhaus per Handzeichen der Mandatare durch eine nachträglich genehmigte „besondere Bauweise“ nach Tiroler Bauordnung (TBO) saniert werden. Der zu geringe Abstand ist in diesem Abschnitt damit aus der Welt geschafft. Auf einer anderen Seite hatte ein Anrainer hingegen kein Einsehen. BM Lagg: „Bei der Bebauungsplanänderung haben Nachbarn kein Stellungnahmerecht. Uns war es aber wichtig, einen Schwarzbau nicht gegen den Willen eines direkt Betroffenen, zu dem die Abstände nicht passen, für rechtmäßig zu erklären. Deshalb haben wir in diesem Bereich den Bebauungsplan nicht geändert und die Gebäudehöhe muss auf die bescheidgemäße Vorgabe reduziert werden.“

Für den „Rückbau“ sollte eine Totalabflachung des Daches reichen, glaubt Hausherr Rigobert Hofherr. Er spricht von einer Problemzone von sieben bis acht Zentimetern Abstand zum Nachbarn, die wettgemacht werden müsse. Hofherr weist im TT-Gespräch jede persönliche Schuld für die Überdimensionierung von sich und will sich an der bauausführenden Firma, die das Dach in zu steilem Winkel aufgestellt haben soll, schadlos halten. Er habe ja auch keinen Vorteil aus der Verfehlung, kein Zimmer sei deshalb größer oder höher geworden. Die nach dem Rückbau fehlende Dachneigung könnte aber Probleme bereiten. Eine heimische Firma hat bereits den Auftrag zur „Verschlechtbesserung“ erhalten und wird sich laut Hofherr vor allem um die Frage kümmern, was mit dem Wasser am künftigen Flachdach geschehen soll.

Bürgermeister Stefan Lagg behagt die ganze Geschichte jedenfalls überhaupt nicht. „Das hat nun leider Folgen für alle, sonst wäre die Beispielwirkung fatal. Jeder könnte glauben, er könne bauen, wie er will, und die Gemeinde werde schon ein Auge zudrücken.“ Selbst, wie im konkreten Fall, eine Art Bauaufsicht zu führen und dann nichts dafürkönnen zu wollen, werde es in Lermoos nicht mehr geben. Lagg kündigt an, dass bei zukünftigen Baubescheiden vorgeschrieben werde, dass, wie in der TBO vorgesehen, schon während des Baus Nachweise für bescheidgemäße Ausführung geliefert werden müssten. Das gehe von Schnurgerüsten bis zur sofortigen Einmessung der obersten Geschoßdecke.