Von Wolfgang Otter

Wörgl – Es war ein Missverständnis – so kommentiert Bürgermeisterin Hedi Wechner (Liste Wechner) den Rauswurf der grünen Ersatz-Gemeinderätin Catarina Becherstorfer aus einer Sitzung des Ausschusses für Kultur, Bildung und Sport. Die grüne Mandatarin sitzt dort als Vertrauensperson und hatte sich geweigert, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben. Daraufhin war sie von der Vorsitzenden Gabi Madersbacher (Liste Wechner) von der Sitzung ausgeschlossen worden (die TT berichtete).

Der Vorfall ist für den Wörgler Grünen-Fraktionsführer Richard Götz ein „Einschüchterungsversuch und eine Missachtung der gesetzlichen Vorgaben“. Die Grünen haben den Fall der Aufsichtsbehörde weitergeleitet. Er, Götz, werde das Papier ebenfalls nicht unterschreiben, „weil ich dazu stehe, dass die Leute darüber informiert werden, was mit ihrem Geld passiert“. Es gebe ohnedies eine Gelöbnisformel, die alle Gemeinderäte sprechen müssen, und entsprechende gesetzliche Vorgaben wie etwa den Datenschutz.

Die würden auch ausreichen, sagt BM Wechner, „angelobte Gemeindemandatare müssen diese Erklärung nicht unterschreiben“, stellt Wechner klar. In Ermangelung anderer Regelungen müsse sie die Unterschrift aber von den anderen Vertrauenspersonen verlangen. Dass Becherstorfer bereits angelobt worden war, sei von der Ausschussvorsitzenden Madersbacher übersehen worden.

Diese räumt diesen Umstand gegenüber der TT auch ein und entschuldigt sich bei Becherstorfer, „aber sie hätte mich auch daraufhin hinweisen können“, sagt die Kulturreferentin. Vielmehr sei ihr Becherstorfer „ins Gesicht gesprungen“, als es darum gegangen sei, die Erklärung zu unterschreiben. BM Wechner will den Sachverhalt in der nächsten Gemeinderatssitzung aufklären. Wobei sie davon ausgeht, dass nicht Madersbacher alleine die Schuld an dem Vorfall treffe.

Hinter der Aktion orten die Grünen im Ganzen die Revanche für einen Artikel Be­cherstorfers im jüngsten Wörgler Stadtmagazin. Darin kritisiert sie die Kosten, die der Stadt Wörgl aus der Teilnahme am Tirolerball erwachsen sind. Sie seien nämlich um 150 Prozent höher ausgefallen als budgetiert. Laut Becherstorfer habe man 30.000 Euro veranschlagt; wie sich jetzt herausstellt, betragen sie 46.000 Euro.

„Das hat damit nichts zu tun“, weist Bürgermeisterin Wechner derartige Spekulationen zurück. Die Fraktionen sollen im Stadtmagazin unbeeinflusst ihre Meinung kundtun, „ich werde auch niemanden zensurieren. Das fällt mir nicht ein“, stellt die Stadtchefin klar.

Was steckt nun hinter der ominösen Verschwiegenheitserklärung? Es seien in jüngster Zeit immer häufiger nur kurz nach den Sitzungen der Ausschüsse Einzelheiten daraus in der Öffentlichkeit aufgetaucht. „Oft wurden Gemeinderäte damit konfrontiert, was sie kurz zuvor bei der Sitzung gesagt haben“, erklärt die Bürgermeisterin das Problem. Das wolle sie mit dieser Erklärung mangels genauer anderweitiger Regelung abstellen. Ebenso will sie die Zahl der Vertrauenspersonen künftig eingrenzen. Denn Vertrauenspersonen seien nicht gesetzlich vorgeschrieben, sondern ein Entgegenkommen.