Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Erst 2011 waren das Innsbrucker Stadtrecht und die Wahlordnung adaptiert worden. Im Kern stand damals die Einführung der Bürgermeisterdirektwahl. Die Zeit drängte – im Wissen, dass auch das neue Stadtrecht nicht ganz ausgereift ist, wurde es dennoch von Stadt und Land (als Gesetzgeber) so beschlossen. Ein Beispiel: Streng nach dem geltenden Stadtrecht hat Innsbruck derzeit nur neun offizielle Stadtteile – die neun Katastralgemeinden. Das ist für die Wahl von Stadtteilausschüssen wichtig.

Mit der vom Innsbrucker Gemeinderat im April 2016 per Zweidrittelmehrheit beschlossenen neuerlichen Novelle sollen nun die Kinderkrankheiten beseitigt werden – noch vor der Gemeinderatswahl 2018. Wie berichtet, sollen u. a. die Stadtsenatsgröße auf fixe sieben Sitze (derzeit variable sieben bis neun) festgeschrieben, 19 Stadtteile festgeschrieben und das Listenkoppeln abgeschafft werden.

Vor Wochen hat das Land den darauf aufbauenden Gesetzesentwurf in die Begutachtung geschickt. Die Frist für die Stellungnahme läuft heute ab, die Stadt hat eine zusätzliche Woche Zeit bekommen. Denn das Land hat den Stadtentwurf nicht 1:1 übernommen, sondern in zentralen Punkten abgeändert.

Allen voran wurde die Möglichkeit des Listenkoppelns wieder in die Innsbrucker Wahlordnung eingefügt. Der Gemeinderat (bei Stimmenthaltung Stadt-VP) wollte dieses insbesondere von der ÖVP landesweit in den Gemeinden genutzte Instrument zur Wählerstimmenmaximierung getrennt antretender Schwesterlisten abschaffen. Bereits bei Beschlussfassung im Gemeinderat appellierte die Stadt-VP ans Land, dies wieder zu ändern. Ein Ruf, der seinen Adressaten erreichte. Aus dem Büro des zuständigen Landesrates Johannes Tratter (VP) heißt es zum Koppeln nur lapidar: „Die überwiegende Mehrheit der Tiroler Gemeinden sowie der Gemeindeverband als Interessensvertretung aller Gemeinden sehen keinen Veränderungsbedarf.“ Eine Ausnahmeregelung für Innsbruck sei „im Hinblick auf die einheitliche Systematik der Gesetzesvollziehung nicht sinnvoll“. VP-Klubobmann Jakob Wolf wird da schon deutlicher: „In der VP hat es keine Einigung auf eine Änderung gegeben.“ Und wenn, dann mache nur eine landesweit einheitliche Regelung Sinn. Die Landes-Grünen können mit dem Fortbestand des Koppelns leben, sagt Klubobmann Gebi Mair auf TT-Anfrage.

Weniger indes mit der ebenfalls von der Stadt gewollten Kompetenzerweiterung für die städtischen Organe der öffentlichen Aufsicht. Also die MÜG (mobile Überwachungsgruppe) in Innsbruck. Diese hätte laut Stadtentwurf künftig zur Mitwirkung an der Vollziehung für Strafbestimmungen in Landesgesetzen (sowie dazugehörigen Durchführungsbestimmungen), für welche die Bürgermeisterin zuständig ist, herangezogen werden können. Dem Landesgesetzgeber ging das offenkundig zu weit: Er beschränkte dies ausschließlich auf die Vollziehung des Bettelparagraphen im Landes-Polizeigesetz. Derart eingesetzte MÜG-Mitarbeiter müssen zuvor von der Landespolizeidirektion bestellt werden und dort einen Befähigungsnachweis erbringen. Eine Änderung, die in der Stadt für Verwunderung sorgen soll.

Ob indes die fixe Senatsgröße nach Ende der Begutachtung tatsächlich bestehen bleibt, bezweifelt zumindest Wolf. Bereits 2011 wollte die Stadt (neun) fixe Sitze. Das Land hingegen eine flexible Variante. Der Streit war heftig, der Ausgang ist bekannt. Im aktuellen Gesetzesentwurf wurden nun die vom Gemeinderat beschlossenen sieben fixen Sitze vorerst nicht angetastet. „Wir sehen aber, dass ein bisschen Spielraum nicht schlecht wäre“, sagt Wolf.