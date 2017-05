Von Anita Heubacher

Innsbruck – Seit die Grünen in der Landesregierung sitzen, ist das Verhältnis zu NGOs alles andere als friktionsfrei. Umweltschutzorganisationen reiben sich ebenso an der Ökopartei wie das Transitforum.

Gestern holte Transitforum-Chef Fritz Gurgiser zum Rundumschlag gegen die grüne Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe aus. Sie hantiere mit falschen Zahlen, stelle absurde Vergleiche von Ergebnissen der Luftgütemessstellen her und betreibe Rosstäuscherei. „Sie erfindet gute Luftwerte und lügt die Bevölkerung bewusst an. Das schadet der ganzen Sache“, schäumt Gurgiser. Die Grenzwerte zum Schutz der Gesundheit würden in Vomp nach wie vor überschritten. „Derzeit um 80 Prozent.“ Medien rät er, die „unwahren Zahlen aus dem Büro der Landesrätin“ richtigzustellen. Tatsächlich sei ein kleiner Fehler“ passiert, wie Felipe einräumt. Das Büro habe sich verrechnet. Die Schadstoffwerte seien nicht um 33 Prozent, wie behauptet, sondern um zwölf Prozent zurückgegangen, sagt Gurgiser.

Die Kluft zwischen dem Transitforum und der Ökopartei dürfte nicht mehr zu kitten sein. Dabei war der heutige grüne Landtagsvizepräsident Hermann Weratschnig einst die Nummer 2 beim Transitforum. Seite an Seite blockierte er mit Gurgiser die Autobahn. Das war 2012. Auch an Weratschnig lässt Gurgiser kein gutes Haar.

Felipe möge „die Bettelreisen nach Brüssel hintanstellen und stattdessen die Reisetätigkeit über den Brenner nach Bozen und Trient erhöhen“, schreibt Gurgiser in seinem Brief, den er heute auch an alle Bürgermeister schickt. Tatsächlich hatten die beiden Landeshauptmannstellvertreter Felipe und Josef Geisler in Brüssel einen Kompromiss beim sektoralen Fahrverbot ausverhandelt. Dieser sah vor, dass bestimmte Güter nur noch mit der Bahn und mit sauberen Lkw transportiert werden dürfen. Die Ausnahmeregelung sei viel zu weitläufig, die Verlagerung bleibe aus. Das Fahrverbot sei um Jahre zu spät eingeführt worden. Im Gegenzug fehle bis heute eine Korridormaut, weder Südtirol noch Bayern hätte seine Maut erhöht, klagt Gurgiser.

Das Büro von Felipe weist auf die zahlreichen Interventionen der Chefin hin. Sie sei nördlich und südlich des Brenners sowie in Brüssel unterwegs. Sie sei im regen Austausch mit österreichischen und deutschen Verkehrsreferenten. Für die Abschaffung des Dieselprivilegs habe sich Felipe mehrmals starkgemacht. Auch dafür musste die Landesrätin viel Kritik einstecken. In dem Fall vom Wirtschaftsflügel der ÖVP.