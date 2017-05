Von Catharina Oblasser

Lienz – Der Hauptplatz gilt als „Wohnzimmer“ der Lienzer. Im Sommer wird er diesem Ruf gerecht, im Winter war er bisher Parkplatz: Bis voriges Jahr, da setzte Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SP) die ganzjährige Fußgängerzone durch. Letzten Winter wurde die Größe des Platzes durch die fehlenden Gastgärten und ohne Autos mehr als deutlich.

Das soll sich ändern, plant der Verein der Hauptplatz-Geschäftsleute und Anrainer. Obmann Peter Paul Rohrache­r und seine Stellvertreterin Angel­a Frey präsentierten den Lienzer Gemeinderäten am Dienstagabend die Vorhaben. Rohracher, von Beruf Architekt, hat auch schon Ideen für die endgültige Neugestaltung des Platzes: Sein Entwurf sieht die Pflasterung mit Granit in unterschiedlichen Grautönen sowie mit dem roten Porphyrstein vor. Ähnlich präsentiert sich auch der Boden in der Rosengasse und am Johannesplatz. So sollen Zonierungen entstehen, die den großen Platz untergliedern. Direkt vor der Liebburg stellt sich Rohracher einen „Platz-in-Platz“ vor, der dem Rathaus der Stadt einen besonderen Stellenwert verleiht. Wichtig sind genügend Sitzgelegenheiten, um die Besucher zum Verweilen einzuladen. Und Grünflächen, um den Platz aufzulockern. Auch ein neuer Brunnen am östlichen Ende des Platzes findet sich im Konzept. Die Neugestaltung soll bis zur Bundesstraße führen. Offen ist noch, wann die Umgestaltung beginnen kann, auch aus finanziellen Gründen.

Bis es so weit ist, planen die „Hauptplatzler“ eine Belebung, vor allem im Winter. So soll der kleine Eisplatz, den es während des Adventmarktes gibt, auch im Jänner und Februar bleiben. Dazu soll es einen Pavillon mit Gastronomie geben, ähnlich dem Maronistand am Johannesplatz. Weiters schlagen die „Hauptplatzler“ Eisskulpturen und eine Schneeburg vor. Und am östlichen Ende etwa 15 Kurzzeit-Parkplätze in der Übergangszeit. Eine Weihnachtsbeleuchtung erscheint ihnen zu teuer.

Was die Neugestaltung des Platzes betrifft, so ist der Vorschlag für Blanik nur eine Diskussionsgrundlage. Erst müsse man mit dem Denkmalamt sprechen.