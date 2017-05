Von Alexander Paschinger

Imst – Die umgeschnittene Linde am Imster Ahornweg ins Gurgltal hinein beschäftigte in den vergangenen Wochen viele Spaziergänger. Die Meldung an den auswärts lebenden Grundeigentümer, dass Äste herabbrechen könnten, hatte nämlich diesen, wie berichtet, gleich zum radikalsten Schritt übergehen lassen: Er ließ den Baum fällen.

Das blieb auch beim Imster Gemeinderat am Dienstagabend nicht unerwähnt. Umweltreferent Norbert Praxmarer verwies darauf, dass eine Person „fast von einem Ast erschlagen“ worden sei. Natürlich war man über den drastischen Schritt „enttäuscht, aber wir haben reagiert und einen neuen Baum gesetzt“. Bürgermeister Stefan Weirather ergänzte dazu: „Ein Baum im Stadtgebiet ist kein Baum, sondern muss wie ein Bauwerk gesehen werden.“ Daran sei auch die Haftungsfrage gebunden. Was auch GR Christian Linser, im Brotberuf Rechtsanwalt, bestätigte – „keiner ist interessiert, einen Naturfrevel zu begehen“.

Dieses Argument bemühte Weirather auch im Zusammenhang mit der Verrohrung des Wasserwaals im Bereich des Starkenberger Sees. Hier hatten sich ebenfalls engagierte Bürger zu Wort gemeldet und die Vorgangsweise der Stadt kritisiert. „Über Jahrzehnte hat man an diesem Waal nichts gemacht“, erklärte Weirather. Seit vielen Jahren bereite Wasser Probleme für die darunterliegende Landesstraße, sogar eine zeitweise Sperre wegen einer drohenden Hangwasserexplosion sei angedacht worden. Es gehe um die Frage, woher die sechs bis acht problematischen Sekundenliter kommen. Nicht einmal die Einfärbung des Wassers habe erklären können, ob das Wasser vom Starkenberger See oder vom Waal komme. Das Umleiten durch das Rohr soll nun ein Jahr beobachtet werden und Aufschluss darüber geben.

Eine klare Absage seitens des Stadtparlamentes gab es übrigens in Sachen Hundespielplatz: 17:2 sprachen sich gegen die Idee der SPÖ-Fraktion aus. Grundlage dafür war eine schriftliche Befragung der 450 registrierten Hundebesitzer in der Stadt. BM Weirather berichtete in diesem Zusammenhang, dass es „62 positive Rückmeldungen“ gab, was einem Rücklauf von 13,8 Prozent entspreche. Dafür hätten aber andere auch im Stadtamt angerufen, ob das eine Erhöhung der Hundesteuer bedeuten könnte. „Aus mangelndem Interesse“ wurde der Antrag abgelehnt.