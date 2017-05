Von Michael Domanig

Hall, Tulfes – Noch heuer soll eine moderne Einseilumlaufbahn mit 26 10er-Kabinen den alten Sessellift zwischen der Talstation in Tulfes und der Halsmarter ersetzen: So lautet das klare Ziel von Martin Wegscheider, Tulfer Bürgermeister und Geschäftsführer der Glungezerbahn. „Nach dem heurigen schlechten Winter – wir konnten erst am 6. Jänner in die Saison starten – wird der Liquiditätsbedarf sicher 200.000 Euro übersteigen. Und wenn wir die erste Liftsektion heuer nicht bauen, wird dieses Liquiditätsproblem noch größer werden, die Spirale des Abgangs sich weiterdrehen“, betont Wegscheider. „Als Geschäftsführer kann ich nicht wissentlich so weiterfahren.“ Derzeit ist das Liftprojekt in Wien zur seilbahnrechtlichen Genehmigung eingereicht.

An den Gesamtkosten von rund 7 Mio. Euro für die neue Kabinenbahn sollen sich laut Finanzierungsplan neben Land, Tourismusverband, der Gemeinde Tulfes und der Glungezerbahn selbst auch 20 Umlandgemeinden beteiligen – auf sie entfällt insgesamt rund ein Drittel.

Im Haller Gemeinderat gab es am Dienstagabend ein klares Votum für die Beteiligung: Die Stadt Hall sicherte der Glungezerbahn GmbH einen Zuschuss über 548.000 Euro zu – wobei noch offen ist, ob die Stadt selbst oder die Glungezerbahn den Kredit aufnimmt. In letzterem Fall würde Hall Annuitätenzuschüsse von max. 31.000 Euro pro Jahr über eine Laufzeit von 25 Jahren übernehmen.

Nur Vize-BM Wolfgang Tscherner (Für Hall) enthielt sich der Stimme, er kritisiert ein „fehlendes Gesamtkonzept“ am Glungezer, was die Frage der Beschneiung und die Erneuerung der zweiten Liftsektion bis Tulfein betrifft. „Ohne Schnee nützt uns auch eine 10er-Gondel nichts.“ GR Nicolaus Niedrist (Für Hall) und StR Barbara Schramm-Skoficz (Grüne) bemängelten zudem, dass Hall trotz starker finanzieller Beteiligung kaum in die Realisierung eingebunden sei – beide stimmen dennoch für den Zuschuss.

„Es gehört zur Aufgabe der Stadt, dafür zu sorgen, dass unser Hausberg als Sommer- und Winternaherholungsgebiet erhalten bleibt und eine moderne Infrastruktur erhält“, meinte BM Eva Maria Posch (VP), eine Belebung „step by step“ sei dabei am sinnvollsten.

Wegscheider kündigt an, ab Ende Mai verstärkt in den weiteren Umlandgemeinden unterwegs zu sein und für das Projekt zu werben, aus beruflichen Gründen sei er bisher noch nicht dazu gekommen.

Bereits 2018 solle dann auch die Beschneiung angegangen werden, sagt Wegscheider. Das Geld will er zum Teil auch über Crowdfunding aufbringen: „Ich bin überzeugt, dass da eine stattliche Summe zusammenkommt, vielen Menschen ist der Glungezer ein Herzensanliegen.“ Für die Sektion zwei könnte sich Wegscheider statt einer Seilbahn auch einen Sessellift vorstellen.