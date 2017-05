Innsbruck – Die (fast gänzliche) Abschaffung der Müllinseln und die Umstellung auf die Hausabholung wirbeln in Innsbruck nach wie vor Staub auf. Von Anfang an gegen die Änderung beim Müllsammelsystem war FPÖ-Stadtparteiobmann Rudi Federspiel. Bei ihm im Büro würden sich die Beschwerden häufen und sich verärgerte Bürger die Klinke in die Hand geben. „Auch die Hausverwalter steigen auf die Barrikaden, aber das interessiert die zuständige Vizebürgermeisterin alles nicht“, sagt Federspiel.

In einer E-Mail (die der TT vorliegt) beschwert sich eine Hausverwalterin über „vermehrte Probleme und Arbeit“: zu wenig Platz für Müllcontainer und zu kleine Müllhäuser bei den Wohnanlagen, freistehende Tonnen, um die herum sich Müll – auch Sperrmüll – sammeln würde. Die Bewohner würden durch die Umstellung des Sammelsystems höhere Kosten tragen müssen, um für Sonderentsorgungen aufzukommen.

Die zuständige Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider (Grüne) weist die Kritik zurück: Es sei nun mal Aufgabe von Hausverwaltern, sich um derartige Angelegenheiten zu kümmern. Wenn Müll einfach abgelegt werde, seien die Bewohner schuld, nicht die Politik. „Eine Veränderung ist am Anfang immer schwierig. Aber langsam kommen die Bürgerinnen und Bürger drauf, welche Vorteile das System hat“, erklärt Pitscheider. So falle in vielen Liegenschaften weniger Restmüll an, weil die Trennungsmoral gestiegen sei. Dadurch würden Tonnen abbestellt, was Geld spare. Gleichzeitig erhöhe sich die Recyclingquote.

Pitscheider erinnert zudem daran, dass die Stadt gar keine andere Wahl hatte, als das Müllsammelsystem umzustellen. „Nachdem bei allen neuen Recyclinginseln laut Gerichtsentscheid die Anrainer eingebunden werden müssen, hätten wir keine einzige mehr durchbekommen. Auch dem Müllchaos rund um die Recyclinginseln ist man nicht mehr Herr geworden.“ Das Abfallsystem wäre langfristig zusammengebrochen, hätte die Stadt nicht reagiert.

Das neue System ist damit alternativlos, eine Rückkehr nicht möglich. Nachsatz von Pitscheider: „Ich nehme nicht an, dass es besser wäre, wenn alle zum Recyclinghof fahren müssten mit dem gesamten Haushaltsmüll.“ (dd)