Von Harald Angerer

Kirchberg – Wohin geht die Reise? – Diese Frage stellen sich schon seit Monaten die Mitglieder des Kirchberger Raumordnungssausschusses und des Gemeinderates. Es galt die Neuauflage des Raumordnungskonzeptes für die nächsten zehn Jahre umzusetzen. Nun ist es so weit, am Montagabend wurde die Erstauflage des neuen Konzeptes im Gemeinderat beschlossen und bereits am Dienstagabend bei einer Gemeindeversammlung der Kirchberger Bevölkerung präsentiert.

Das Interesse war groß, die allgemeine Information auch, aber die Details kamen an dem Abend etwas zu kurz. Über 200 Kirchberger waren gekommen, um zu sehen, wie sich die Gemeinde die kommenden Jahre entwickelt, gibt doch das Raumordnungskonzept vor, wo gebaut werden könnte und wo Wohnflächen, Gewerbeflächen usw. entstehen könnten. „Aber auch das Raumordnungskonzept ist nicht in Stein gemeißelt“, betonte der Raumordner der Gemeinde Kirchberg, Andrea­s Lotz, bei der Präsentation. Nicht weniger als 140 Fälle wurden angesehen und besprochen, ob sie ins Konzept aufgenommen werden sollen. In dem neuen Konzept sind gut 12 Hektar Flächen als Baulandreserve eingeplant, der Bedarf für die kommenden zehn Jahre wird von Lotz auf etwa 1,5 bis 2 Hektar geschätzt. Ein Großteil der 12 Hektar sind für den Markt nicht greifbar. „Es gibt hier viele Altlasten, die zum Teil schon in den 1980er-Jahren gewidmet wurden. Ein Umwidmen ist hier nicht möglich“, sagt dazu Bürgermeister Helmut Berger. Daher wurden etwa 2 Hektar neue Flächen in das Konzept aufgenommen.

Ein besonderes Augenmerk wurde laut Lotz auf Aschau gelegt, da es in dem Bereich einen hohen Anteil an Freizeitwohnsitzen gebe, aber wenig Wohnraumbedarf für die einheimische Bevölkerung. „Die Vermeidung einer uneingeschränkten und nicht von privatrechtlichen Verträgen abgesicherten Raumordnungspolitik trifft daher für den Ortsteil Aschau in besonderem Maße zu“, heißt es im Raumordnungskonzept.