Von Anita Heubacher

Innsbruck – Innerhalb der ÖVP ist das ein superheikles Thema. Dürfen Urnen außerhalb des Friedhofs beigesetzt oder gar die Asche eines Verstorbenen einfach verstreut werden? Die Frage ist für sehr katholisch geprägte Menschen leicht zu beantworten: Nein.

Demgegenüber steht der Wunsch von immer mehr Menschen, in einer Urne in der Natur oder auf dem eigenen Grundstück beigesetzt zu werden. Dazu kommt, dass das Terrain von verschiedenen Bestattern ein heiß umkämpftes ist. Wie berichtet, geht ein Unterländer Bestatter sogar bis zum Verfassungsgerichtshof. Der soll klären, ob der Unternehmer, also ein Privater, einen Urnen-Friedhof errichten darf. Die Gemeinde sagte Nein, das Landesverwaltungsgericht auch. Der Verfassungsgerichtshof will voraussichtlich im Juni sein Erkenntnis vorlegen.

Erfolgreicher war ein Kufsteiner Bestatter. Er hat in seinem Wald nebst Kapelle bereits mehrere Urnen beisetzen können. Mit Einzelgenehmigungen der Bezirkshauptmannschaft. Nicht die Zahl der Urnen sei ausschlaggebend, sondern die Optik, heißt es seitens der Behörde. Nichts dürfe darauf hinweisen, dass eine Urne beigesetzt worden sei, kein Kreuz, kein Grabstein. Der Wald müsse so belassen werden, wie er sei. Man halte sich an ein Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts und entscheide, ob ein begründeter Ausnahmefall vorliege.

Nachdem er viele Behördengänge und viel Erfahrung mit Gerichtsentscheiden gemacht hat, ist Florian Zöttl, der Kufsteiner Bestatter, sehr zurückhaltend. Nicht so die stellvertretende Innungsmeisterin der Bestatter, Christine Pernlochner-Kügler. Ihr widerstrebt, „dass die Verfügung von Asche überhaupt durch Gesetze und Vorschriften geregelt werden muss“. Den Zwang, Urnen auf dem Friedhof begraben zu müssen, lehnt sie ab. In anderen Bundesländern und auch in Südtirol seien Urnenbestattungen in der Natur oder auch auf alternativen Friedhöfen sehr wohl möglich.

Auch bei einem zweiten sehr heiklen Thema steht die stellvertretende Innungsmeisterin für Liberalität. Derzeit ist es illegal, die Asche eines Verstorbenen zu verstreuen. Es gebe allerdings Schlupfwinkel, erklärt Christine Pernlochner-Kügler. In der Schweiz sei das Verstreuen der Asche erlaubt. In anderen Fällen bekämen Angehörige einen sehr kleinen Teil der Asche mit. Verstreuen dürften sie sie nicht, allerdings könne das nicht überprüft werden. „Ich wäre überhaupt dafür, dass man die komplette Asche verstreuen darf.“

Im Büro von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) weiß man, dass sich Behörden damit behelfen, dass eben nur ein kleiner Anteil der Asche weitergegeben wird. Was nun genau der Angehörige mit der Asche mache, sei wohl nicht zu kontrollieren. Tilg tüftelt zurzeit an einer Novelle des Gemeindesanitätsgesetzes. Die komplette Asche verstreuen zu dürfen, dürfte sich auch künftig nicht im Gesetz finden. Ebenso wenig wie eine generelle Liberalisierung der Urnenbeisetzung außerhalb des Friedhofes. „Ein Friedhof ist in den Händen der Gemeinde besser aufgehoben als in jenen von Privaten“, sagt Tilg.

Der Landesrat will dafür Sorge tragen, dass man ohne viel Bürokratie auf dem eigenen Grund begraben werden darf. Damit aber kein Wildwuchs an privaten Friedhöfen entsteht, will er die Zahl der Urnen pro Grundstück beschränken. Die Zahl fünf schwebe ihm vor. In Stein gemeißelt ist das aber nicht.