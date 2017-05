Wörgl – Demokratiepolitisch höchst bedenklich findet Michael Riedhart, Gemeinderat der Jungen Wörgler Liste, den Rauswurf einer Ersatz-Mandatarin der Grünen, weil sie nicht die von Bürgermeisterin Hedi Wechner geforderte Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen wollte. „Das Bild, das die höchste Repräsentantin der Stadt damit nach außen abgibt, ist denkbar schlecht und dem Ansehen unserer Stadt sicher nicht zuträglich“, kritisiert Riedhart. Die Gemeindeabteilung des Landes habe bereits festgestellt, dass Wechner damit ihre Kompetenzen überschritten habe und die Vorgehensweise gesetzlich nicht rechtfertigbar sei. Riedhart: „Das Gesetz regelt klar, was geht und was nicht. Den Wechner’schen Knebelvertrag braucht keiner, weder die Gemeinderäte noch die Wörgler Bevölkerung. Man möchte meinen, dass solche Praktiken, die nur dazu dienen, um andere mundtot zu machen, sie einzuschüchtern und so missliebige Meinungen zu unterdrücken, in unserer Gesellschaft der Vergangenheit angehören sollten. So kann man sich täuschen.“

Riedhart selbst hat das Schriftstück übrigens unterzeichnet, es seinen Fraktionsmitgliedern aber freigestellt. „Mich regt viel mehr auf, dass jemand aus der Sitzung geworfen worden ist, weil er nicht unterschrieben hat. Dabei läuft die Frist erst am 12. Mai aus.“ (mm, TT)