Von Manfred Mitterwachauer

Ampass, Aldrans – Im Herbst 2009 wurde die Bodenaushubdeponie im Widumtal bei Ampass, direkt unter dem dort beheimateten und für viele Hochzeiten genutzten Kirchlein, offiziell abgeschlossen. Unter teils massivem Protest – so kursierte eine Protestliste mit 1400 Unterschriften, auch gab es eine Demo – wurden dort über die Dauer von fast zwei Jahren in Summe 86.000 Kubikmeter Bodenaushub deponiert. Dann wuchs sozusagen Gras über die Sache.

Bis im September 2016 das Stift Wilten als Grundeigentümerin beim Amt der Tiroler Landesregierung unter dem Titel „Ergänzung Bodenaushubdeponie Ampass“ erneut um eine Bewilligung angesuchte. Mehrmals wurden in Folge ergänzende Unterlagen eingereicht, bis es schließlich am 30. März 2017 zu einer mündlichen Verhandlung kam. Eine, die zwar abgehandelt, aber – aufgrund neuer Details – nun für den 19. Mai erneut angesetzt worden ist.

Konkret geht es darum, dass auf einer Fläche von gut 3,7 Hektar in Summe 133.000 Kubikmeter Bodenaushub mit einer maximalen Schütthöhe von acht Metern aufgebracht werden sollen. Somit dürfte das bereits teilverfüllte Widumtal gänzlich zugemacht werden. Doch damit nicht genug. Wie aus den Projektunterlagen hervorgeht, sollen dieses Mal auch Flächen des benachbarten Pfarrtals dran glauben. Auch kleine Flächen der Nachbargemeinde Aldrans werden benötigt. In Summe müssen über 1,7 Hektar Wald gerodet werden. War ursprünglich eine Betriebsdauer der Anlage von maximal fünf Jahren geplant, so wurde in der ersten mündlichen Verhandlung zusätzlich eine angestrebte Minimalschüttdauer von nur sieben Monaten beantragt. Aus diesem Grund schrieb die Behörde auch einen neuen Verhandlungstermin aus.

Für den Betrieb der Deponie wird die Brennerbasistunnelgesellschaft zuständig sein, bestätigt BBT-SE-Anwalt Johann Hager auf TT-Anfrage. Nachdem die beiden BBT-Deponien Ampass Süd und Nord bereits „komplett voll“ seien, so Hager, benötige man dringend neue Deponieflächen für das Material, das aus dem Zufahrtstunnel Ampass herausgebrochen wird. Das Widum- und Pfarrtal kommen hier gelegen. Wobei: „Das Stift ist diesbezüglich an uns herangetreten“, hält Hager fest.

Von Seiten des Stiftes Wilten hieß es gestern, dass nach Abschluss der ersten Deponie die Unzufriedenheit bei Anrainern und Gemeinde über den Ist-Zustand groß gewesen sei. Eine Phase zwei hätte man aber nur angestrebt, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen würden. Das sei nun der Fall, sagt Stift-Sprecher Reinhold Sigl. Die Gemeinden Ampass und Aldrans hätten das vorliegende Projekt positiv bewertet. Grundsätzlich seien die Verträge unterschrieben. Nun warte man auf einen positiven Behördenbescheid.

Die BBT will die Deponie noch im Sommer in Betrieb nehmen, sagt Hager. Die Luftbelastung sei in dieser Zeit geringer. Bis Ende des Jahres soll die Deponie befüllt sein. Hierfür werden im Schnitt 67 Lkw-Fuhren, in Spitzenzeiten bis zu 95 Lkw-Fuhren pro Tag die Deponie in Ampass ansteuern. 5000 Kubikmeter der Deponie darf Ampass für den kommunalen Bedarf selbst befüllen.

Mit der Deponie alleine ist es aber nicht getan. Zusätzlich muss ein Hochwasserschutz in Form eines Retentionsbeckens im Bereich Widumbachl, oberhalb des Kirchweges, mit einem Fassungsvermögen von rund 20.000 Kubikmetern geschaffen werden. Dieses beinhaltet auch einen fünf Meter hohen Damm entlang des Kirchweges. Dies, so heißt es, sei eine Forderung der Wildbach- und Lawinenverbauung gewesen, damit die Deponie in beantragter Größe errichtet werden kann. Zusätzlich werden 25 asphaltierte Parkplätze entlang des Kirchweges auf dem Deponieareal zu errichten sein – „eine Forderung der Gemeinde“, sagt Hager. Speziell bei großen Hochzeitsgesellschaften kommt es hier immer wieder zu Parkplatzproblemen.

War die Gemeinde Ampass mit BM Hubert Kirchmair noch 2008 gegen die Deponie im Widumtal, so steht sie der Ausweitung nunmehr positiv gegenüber: „Die Deponie passt.“ Dass das Tal nunmehr gänzlich aufgefüllt werde, sei immerhin besser als der derzeitige Zustand: „Da muss man sich ja schämen.“ Zudem bringe das Retentionsbecken auch mehr Schutz für das Dorf und das Widum. Finanziell, so Kirchmair, werde sich Ampass hier aber am Bau nicht beteiligen – ihr falle nur der Erhalt des Hochwasserschutzes zu. Hager spricht diesbezüglich von einer „Win-win-Situation“.

Als Ausgleichsmaßnahme sind eine Wiederaufforstung sowie die Errichtung eines Feuchtbiotops geplant.