Von Catharina Oblasser

Prägraten, Lienz – Zurzeit sind alle Tiroler Gemeinden damit beschäftigt, ihre Raumordnungskonzepte zu überarbeiten. Die so genannte „Fortschreibung“ dieser Konzepte ist alle zehn Jahre fällig und hat den Zweck, auf geänderte Verhältnisse und Bedingungen Rücksicht nehmen zu können.

So ist das auch in Prägrate­n. Der Gemeinderat beschloss einen ersten Entwurf zur Änderung des Konzepts. Eine Ursache dafür sind die neuen Schutzbauten am Timmelbach, die gut sichtbar und mächtig über dem Dorfkern aufragen. Im Einzugsbereich des Baches stehen Häuser, die zurzeit in der roten Zone liegen. In der roten Gefahrenzone dürfen keine Neubauten erfolgen, Zu- und Umbauten sind nur unter bestimmten Auflagen möglich. Handelt es sich hingegen um eine gelbe Zone, so ist das Bauen auf bereits gewidmetem Land möglich, wenn auch ebenfalls mit Auflagen.

In Prägraten hat man gute Hoffnung, dass die nun durch die Timmelbach-Verbauung geschützten Bauten von rot zu gelb wechseln können, meint Bürgermeister Anton Steiner. „Deshalb haben wir das vorausschauend schon ins Raumordnungskonzept hineingenommen.“

Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg, weiß Otto Unterweger, Chef der Wildbach- und Lawinenverbauung in Osttirol. „Erst muss die Timmelbach-Verbauung ganz fertig gestellt werden. Das dauert drei bis vier Jahre“, sagt er. In diesem Bereich ist nämlich eine so genannte „Anrissverbauung“ nötig. Dann kann an einem neuen Zonenplan gearbeitet werden. Daran sind viele Stellen beteiligt: Bund, Land, Bezirk und Gemeinde. „Dieses Prozedere dauert etwa ein Jahr“, sagt Unterweger.

Schon jetzt im Raumordnungskonzept darauf Bedacht zu nehmen, ist trotzdem nicht falsch. Denn die nächste Möglichkeit zur Aktualisierung ist ja erst wieder in zehn Jahren.

Wie viele Haushalte von einer allfälligen Rückführung von Rot zu Gelb in Osttirol betroffen sind, will Unterweger nicht schätzen. „Das wäre Spekulation.“ Generell stellt er aber klar: „Sinn der Verbauungen ist, Bestehendes zu schützen, nicht, den Siedlungsraum auszuweiten.“

Potenzial für künftige Neuzonierungen gibt es jedenfalls genug, wenn man sich die vielen Schutzbauprojekte im Bezirk ansieht. „Wir haben aktuell 30 Baustellen, vom Trojeralmbach in St. Jakob über den Timmelbach in Prägraten bis zum Zwieslingbach in Nussdorf-Debant“, schildert der Wildbach-Chef. Große Baustellen sind auch die Hochberg-Lahnberg-Lawine im Villgraten und der Tödterbach bei Arnbach. Ein weiteres aktuelles Großprojekt: der Hopfgartnergraben bei Hopfgarten, der um 6,6 Millionen Euro verbaut wird.

All das bewältigt die Wildbach- und Lawinenverbauung in Osttirol mit 36 Baustellenmitarbeitern und elf Angestellten für Planung und Abwicklung. Das Jahresbudget liegt bei sieben Mio. Euro.