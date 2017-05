Von Paul Schranz

Pettneu am Arlberg – Das 1400-Seelen-Dorf braucht dringend eine Frischzellenkur. Leerstehende Häuser im Zentrum und das stillgelegte Skigebiet bedeuten für die Arlberg-Gemeinde mit Bürgermeister Manfred Matt eine große Herausforderung, Pläne zur Revitalisierung und Ortsentwicklung umzusetzen. Der Prozess läuft bereits seit mehreren Jahren.

„Wir haben dringenden Handlungsbedarf, um die öffentliche Infrastruktur zu verbessern“, stellte Matt auch bei der jüngsten Bürgerversammlung in der voll besetzten Feuerwehrhalle klar. Hohe Priorität räumt er dem Projekt Gemeindezentrum neu ein. Wer derzeit eine Erledigung im Gemeindeamt hat, muss über eine knarrende Holztreppe steigen. Geplant ist, so Matt, ein barrierefreier Neubau samt Saal. Zudem wünsche sich der Gemeindearzt eine neue Ordination.

Der Standort für das Gemeindezentrum ist noch nicht fixiert, möglicherweise wird das alte Gemeindehaus geschleift. Oder es wird an einem anderen Platz gebaut. Der Gemeinde stehen das Stadlwieser-Haus sowie ein Objekt unterhalb der Volksschule als Immobilien zur Verfügung.

„Wir möchten nicht an den Wünschen der Bevölkerung vorbeiplanen und binden sie deshalb in den Entscheidungsprozess ein“, hob der Bürgermeister hervor. Als „optimalen Baustein“ in der Gesamtentwicklung sieht er das Vorhaben der Neuen Heimat Tirol, die unweit der Kirche 20 bis 25 Wohnungen errichten will.

In mehreren Zusammenkünften sollen bis Herbst die Vorschläge der Bevölkerung erhoben und ausgewertet werden. „Dann setzen wir uns konkret damit auseinander, um zu sehen, was mach- und finanzierbar ist.“ Für das Gemeindezentrum werde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Im Idealfall soll der Spatenstich 2018 erfolgen.

In den vergangenen Monaten hat die Gemeinde eine Consultingfirma beauftragt, die Wünsche der Bevölkerung zu erheben. So wurden 1251 Fragebögen an 557 Haushalte verschickt, mehr als ein Viertel kamen zurück. Gefragt wurde u. a., was im Dorf fehlt oder welche Erwartungen an das neue Gemeindezentrum gerichtet werden. Aus den Antworten geht hervor, dass die Preise fürs Wohnen zu hoch seien. Das Dorf wird als „ruhig, gemütlich und gastfreundlich“ gesehen. Negativ sehen die Pettneuer u. a. die vielen leerstehenden Häuser im Zentrum und die Schließung des Skigebietes. Große Zustimmung hingegen gab es für die bisherigen Maßnahmen zur Dorfentwicklung.