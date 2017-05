Von Anita Heubacher

Innsbruck – Es ist selten, dass die FPÖ freiwillig Kärnten als Beispiel für den Umgang mit Geld vor den Vorhang holt. Doch bei der Vergabe von Bedarfszuweisungen an die Gemeinden sei Kärnten vorbildlich, meinten gestern FPÖ-Chef Markus Abwerzger und FPÖ-Nationalrat Gerald Hauser bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Kärnten hat bereits vor zehn Jahren einen Kriterien- und Vergabekatalog erstellt. Die Verteilung der Fördermillionen erfolgt laut Kärntner Landesregierung nach einem exakten Schlüssel. Für Bürgermeister sei nachvollziehbar, wie ihr Projekt bewertet würde und wie viel Geld für Volksschule, Kindergarten, Mehrzwecksaal oder Gewerbegebiet zu holen sei. Mitberücksichtigt werden ein Sockelbetrag, die Finanzkraft und die Einwohnerzahl der Gemeinde – und ob das Projekt eine zentralörtliche Aufgabe erfüllt. Gemeint sind beispielsweise Schwimmbäder, Liftanlagen, Kultur- oder Sozialeinrichtungen. All diese Kriterien werden bewertet und daraus die Höhe der Fördersumme errechnet.

„Bürgermeister können planen und wären keine Bittsteller beim jeweiligen ÖVP-Landesrat mehr“, erklären Abwerzger und Hauser. Sie fordern eine Objektivierung der Vergabe der Fördermillionen. „Es braucht einen ganz klaren Kriterienkatalog.“ Mit der Forderung ist die FPÖ nicht alleine. Der Landesrechnungshof hat in seinem Bericht Richtlinien für die Vergabe der Fördermillionen eingemahnt. Die ÖVP hatte argumentiert, dass Richtlinien den politischen Willen einschränken würden. Eine freihändige Vergabe gebe es in Tirol ohnehin nicht. Geprüft würde durch die jeweilige Bezirkshauptmannschaft und das Land. Die Vergabe der 100 Millionen Euro ist nicht in einer Transparenzdatenbank eingespeist. Zweimal in der Legislaturperiode prüft seit 2013 der Rechnungshof. Zu nebulos ist die Vergabe der Millionen neben der FPÖ auch der SPÖ, Impuls und der Liste Fritz, also allen Oppositionsparteien. Die Grünen räumten ein, dass eine Transparenzdatenbank beim Koalitionspartner ÖVP nicht herausverhandelbar gewesen sei. Man wolle es aber beim nächsten Mal versuchen.

Zurück nach Kärnten. Dort gibt es auch ein Belohnungssystem für Gemeinden, die sparsam und erfolgreich wirtschaften. „Das brauchen wir in Tirol auch“, sagt Hauser.

Die Abhängigkeit der Gemeinden von Bedarfszuweisungen wird österreichweit immer größer, weil es vielen Gemeinden finanziell schlecht geht. Die Zahl der Abgangsgemeinden ist zwischen 2012 und 2014 von 805 auf 977 gestiegen. Der Gesamtschuldenstand lag 2014 bei 145 Millionen Euro. 2100 Gemeinden gibt es in Österreich.