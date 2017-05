Von Hubert Daum

Imst – Für die rund 20 ehrenamtlichen Betreuer des Flüchtlingsheimes Klösterle in der Imster Pfarrgasse war die Kunde wie ein Schlag ins Gesicht: Nicht aus offizieller Quelle, sondern hinter vorgehaltener Hand erfuhr man, dass „ihr“ Flüchtlingsheim und auch eines der zwei im Imster Stadtteil Auf Arzill in Bälde geschlossen werden sollen. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag wurde diese Entwicklung dann offiziell bestätigt.

„Das ist sowohl für uns als auch für die Asylwerber eine Katastrophe“, entrüstet sich Herta Flür. Sie war quasi die Frau der ersten Stunde: „Vor rund zwei Jahren wurden zehn geflüchtete junge Männer im ehemaligen Kloster der Barmherzigen Schwestern gegenüber dem Pflegezentrum Gurgltal untergebracht. Da viel zu wenige Betreuungskräfte vorhanden waren, entschied ich mich, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Als dann noch 20 junge Männer dazukamen, musste ich, um nicht überfordert zu sein, sukzessive freiwillige Helfer suchen. Mittlerweile sind wir rund 20.“

Und alle zeigen sich solidarisch und artikulieren ihren Protest. Sie sehen ihre Arbeit der letzten zwei Jahre ad absurdum geführt. Flür: „Die Flüchtlinge sind voll inte­griert, spielen beispielsweise in der Volleyballgruppe des Gymnasiums mit oder gestalten miteinander das Projekt ,über den Tellerrand‘. Und jetzt werden sie auseinandergerissen.“

BM Stefan Weirather bestätigt die Auflassung beider Unterkünfte, in denen insgesamt 86 Geflüchtete (30 Pfarrgasse, 56 Auf Arzill) untergebracht sind. Er sei von den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) informiert worden. Weirather: „Wir haben schon länger für das Gebäude in Auf Arzill Eigenbedarf für die Erweiterung der Volksschule angemeldet. Im so genannten losen Mietvertrag haben wir keine Befristung. Ich verstehe aber auch die Argumentation der ehrenamtlichen Betreuer. Darüber hinaus habe ich gehört, dass die TSD tirolweit externe Heime aufkündigt, weil genügend Ressourcen in den angemieteten Unterkünften mit fixer Mietdauer vorhanden seien.“

Auch Georg Mackner von den TSD bestätigt, dass beide Mietverträge gekündigt wurden: „Der Rückzug aus dem Klösterle in der Pfarrgasse war schon länger klar, Auf Arzill wird wegen der aktuellen Bedarfslage nicht mehr gebraucht.“

Wie es den dortigen Betreuern geht, bleibt im Verborgenen, Heimleiterin Nina Hinkel dürfe keine Auskünfte erteilen. Der Freiwilligenschar im Klösterle, die sich auch getraue, den Unmut nach außen zu tragen, gehe es jedenfalls schlecht. Flür: „Die Bewohner sind zusammengewachsen, jetzt werden sie auseinandergerissen. Alle Projekte sind zu Ende.“

Mackner versicherte, dass alle in der Region bleiben können: „In der Sonneninsel sind noch Plätze frei, darüber hinaus denken wir an Roppen und Haiming.“