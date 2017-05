Innsbruck – Seit einigen Tagen kann man wieder nachlesen, was sich Mütter politisch wünschen. Letztes Jahr wurde erstmals unter dem Stichwort #Muttertagswunsch eine lange Wunschliste erstellt. Die Idee zu dem Hashtag hatten Twitter-Userinnen. Von Pensionen, von denen Frauen leben können, über ausreichende Betreuung durch Hebammen bis hin zur Unterstützung für Alleinerziehende ist hier vieles zu lesen.

Hier ein Überblick zu Zahlen und Fakten in Sachen Muttersein in Tirol, Österreich und Europa: Derzeit gilt EU-weit ein Mindestanspruch von 14 Wochen Mutterschutz, je nach Mitgliedsland dauert die Babypause bis zu 28 Wochen. Das Europaparlament will den Mutterschutz auf mindestens 18 Wochen bei vollem Lohnausgleich ausweiten. „Die Rechtslage in den einzelnen Staaten ist noch sehr unterschiedlich und wird es wohl noch einige Zeit bleiben“, sagt Fritz Staudigl, Vorstand der Abteilung für Außenbeziehungen beim Land Tirol.

Schweden nimmt innerhalb der EU eine Spitzenposition im Hinblick auf Familienpolitik ein. Mehr als 40 Prozent der Väter machen ihren Anspruch auf Elternzeit geltend. Jeder Familie stehen insgesamt 480 Tage, also 16 Monate, Elternzeit zu. Von den 480 Tagen sind mindestens 60 Tage vom Vater und weitere 60 von der Mutter zu nehmen. In den ersten 390 Tagen entspricht die finanzielle Ersatzleistung 80 Prozent des bisherigen Bruttolohns, für die restlichen 90 Tage zahlt die „Elternschaftsversicherung“ ca. 600 Euro im Monat.

Mit 29,7 Jahren liegen Tirolerinnen im Mittelfeld, was das durchschnittliche Gebäralter bei der Erstgeburt betrifft. Die Mehrzahl von Tirols Müttern ist erwerbstätig: Es gibt in Tirol etwa 65.800 Frauen mit Kindern unter 15 Jahren. Von denen sind etwa 53.300 (81 %) erwerbstätig (von diesen sind wiederum 46.800 aktiv erwerbstätig und 6500 in Karenz). Somit ergibt sich eine „aktive Erwerbstätigenquote“ von etwa 71 %. Im Schnitt hat eine Tirolerin 1,53 Kinder, die jüngste Mutter ist 15 Jahre und zehn Monate, die älteste 50 Jahre und 1 Monat alt. (pla, lipi)