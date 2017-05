Von Michael Mader

Wörgl – Bürgermeisterin Hedi Wechner hätte lieber über das in der aktuellen Legislaturperiode unter Einfluss der Arbeitsübereinkunft zwischen der Liste Hedi Wechner und der Freiheitlichen Wörgl Liste (FWL) bisher Geleistete gesprochen. Aber die jüngsten Querelen in der Unterländer Stadtpolitik ließen sie nicht los.

Wie berichtet, wurde Grünen-Ersatzgemeinderätin Catarina Becherstorfer von der Vorsitzenden Gabi Madersbacher (Liste Hedi Wechner) aus einer Ausschusssitzung geworfen, weil sie sich geweigert hatte, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterzeichnen.

„Das war ein Missverständnis, das Becherstorfer aber sehr schnell ausräumen hätte können“, bekräftigte Wechner noch einmal. Das Schriftstück wäre für Vertrauenspersonen gedacht gewesen, die nur beratend agieren, in der Tiroler Gemeindeordnung aber gar nicht vorgesehen wären. Was Madersbacher nicht wusste: Becherstorfer war bereits angelobt worden. Wechner bezeichnet die Aufregung als Sturm im Wasserglas und legt sogar noch nach: „Wenn man mir auf Facebook vorwirft, ich würde lügen, dann sind das harte Bandagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn irgendjemand einen heißen Wind ablässt, muss ich nicht zwangsläufig nachschnüffeln.“

Unterstützung erhält Wechner von Vizebürgermeister Mario Wiechenthaler (FWL): „Wir werden uns Gedanken über die Vertrauenspersonen machen müssen, ob wir diese in Zukunft überhaupt noch zulassen.“ Auf das werde es im Endeffekt hinauslaufen, meint Wechner: „Dann sind die Fraktionen, die nicht mit Sitz und Stimme im Ausschuss vertreten sind, von Informationen abgeschnitten – und das will ich eigentlich nicht. Ich will, dass die Leute Informationen haben, aber man muss sich an die Spielregeln halten.“

Wörgls Grünen-Fraktionsführer Richard Götz wiederum verwehrt sich gegen die Aussage von Madersbacher, dass ihr Becherstorfer „gleich ins Gesicht gesprungen wäre“: „Das ist unrichtig und lenkt von der Tatsache ab, dass es ungesetzlich ist, jemanden zum Unterschreiben dieser Erklärung zu nötigen. Ebenso ist es ungesetzlich, jemanden aus diesem Grund des Sitzungssaales zu verweisen.“ Auch eine Mitschuld Bechers­torfers weisen die Grünen vehement von sich.

Wechner sowie ihr Listenkollege Christian Kovacevic bzw. Wiechenthaler und seine Kollegin NR Carmen Schimanek stellten aber auch ihre Arbeit der laufenden Legislaturperiode vor. Die Arbeitsübereinkunft zwischen ihrer Liste und der FWL sei laut Wechner für die kommenden Jahre ausgelegt, also noch keine abgeschlossene Sache, auch wenn viele Projekte bereits umgesetzt worden seien. „Wir lassen uns auch durch unqualifizierte Aussagen nicht vom Weg abbringen. Ich glaube, dass in den letzten eineinhalb Jahren mehr weitergegangen ist als in den letzten 18 Jahren“, meinte Wiechenthaler.

Das Quartett verbuchte als Erfolg unter anderem die Reduktion der Ausschüsse, die Aufstockung des Personals bei der Stadtpolizei und den Ausbau alternativer Energien. Beim Ausbau und der Sanierung des bestehenden Feuerwehrgebäudes sei man bereits bei der Ausschreibung und auch die Wiedereinführung der Wirtschaftsförderung sei im Laufen.