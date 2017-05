Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Laut geltendem Stadtrecht muss sich der Innsbrucker Stadtsenat aus dem Bürgermeister, zwei Stellvertretern sowie „mindestens vier und höchstens sechs weiteren Mitgliedern“ zusammensetzen. Ob nun also sieben oder neun – das kann der jeweilige Gemeinderat per Mehrheitsbeschluss festlegen.

Diese flexible Variante ging im Zuge der letzten Reform des Innsbrucker Stadtrechts 2012 auf die Kappe des Landesgesetzgebers. Nach Intervention der Landes-VP wurde der Stadtwunsch nach fixen neun Sitzen im Nachhinein abgeändert.

Nun liegt ein neuer Reformvorschlag des Stadtrechts zur Begutachtung auf, die TT berichtete. Laut Gemeinderatsbeschluss soll die Zahl auf sieben fixe Sitze beschränkt werden. Das Land hegt seine Zweifel ob der mangelnden Praktikabilität solch einer Regelung. Ebenso die Stadt-VP, wie Klubobmann Franz Hitzl sagt: „Wir waren immer für neun Sitze.“

Noch hat die Stadt dem Land keine Stellungnahme übermittelt. Auch wegen der offenen Senatssitzfrage, wie BM Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) bestätigt. Und sie lässt aufhorchen: „Wir wollten hier immer flexibel bleiben.“ Letztlich habe ihre FI-Liste aber einem „Gesamtkompromiss“ zugestimmt, weil ansonsten der vorliegende Reformentwurf 2016 nicht beschlossen werden hätte können.

Dass FI und VP den Pakt aufschnüren wollen, kommt für die Grünen nicht in Frage, sagt Klubobfrau Uschi Schwarzl. Offen ist, wie sich die SP verhält. Sie berät am Montag, sagt Parteichef Helmut Buch­acher. Es bleibt also spannend, welche Haltung die Stadtkoalition dem Land hinsichtlich der Senatssitze übermitteln wird.